Warum der Käse aus Hohenwieden etwas ganz Besonderes ist

Grimmen

Aus den Produktionsräumen der Käserei fällt der Blick auf die Kühe gegenüber. Die Milch für den Käse, der in der Käserei der SOS Dorfgemeinschaft in Hohenwieden mithilfe von sechs Beschäftigen und zwei Mitarbeiterinnen gemolken wird, hat keinen weiten Weg hinter sich. In einem geregelten Rhythmus wird hier gekäst, was die Wanne hergibt. „200 Liter Milch ist das Maximum. Die wird im Wasserbad erst mal pasteurisiert und auf 75 Grad Celsius erhitzt“, erklärt Karin Rösicke, seit fast 20 Jahren Käserin vor Ort. Die Bruchmasse soll dann in eine große Wanne umgeschöpft, gerührt und portioniert werden.

Corona beeinflusste anfangs auch die Produktion in Hohenwieden. Im SOS-Dorf leben und arbeiten behinderte Erwachsene. „Zu Beginn war es schwierig zu planen. Durch den ersten Lockdown und die wegfallende Gastronomie war noch alles ungewiss. Aber ab Sommer ist die Nachfrage wieder angestiegen“, erklärt Rösicke. Mittlerweile kommt immer mal wieder ein Kunde dazu. Langsam spricht es sich rum und darüber freuen wir uns natürlich“, so Rösicke weiter. Die Zeit soll auch dazu genutzt worden sein, um sich ein bisschen auszuprobieren. So kam beispielsweise der Bruschetta-Aufstrich auf den Produktionsplan.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die frisch gemolkene Milch wird mit einem Hofbehälter zur Käserei gebracht und mit einer großen Schöpfkelle umgefüllt. „Dadurch ist die Milch weniger mechanischen Einwirkungen ausgesetzt. Sehr frisch, sehr kurze Wege“, betont Rösicke. Die Demeter-Anerkennung spricht für sich. „Der Trend geht dahin, dass Verbraucher sich mehr für regionale Produkte interessieren und darauf zurückgreifen, was aus der Umgebung kommt“, sagt die erfahrene Käserin. Und das spiegele die Auftragslage wieder. Im festen Rhythmus wird Skör, Weichkäse, Joghurt und Bruschetta-Aufstrich zubereitet.

Montags ist beispielsweise der Fruchtjoghurt-Tag. Dann werden Blaubeere-, Pfirsich- und Naturjoghurt in der Käserei je nach Kundenbestellung und für den Bio Markt hergestellt. Die anderen Tage stehen Skör und Weichkäse auf der Tagesordnung. „Am Freitag ist die Kühlung immer leer, bis dahin ist alles weg. Alles wird momentan in gleicher Verteilung nachgefragt“, so Rösicke weiter.

Karin Rösicke ist Mitarbeiterin seit der ersten Stunde. Quelle: Christin Assmann

Mithilfe von regelmäßigen Kontrollen und Proben wird die Ware untersucht. „Wir tragen die Verantwortung für unsere Produkte. Und freuen uns über die Qualität, die wir erreichen“, sagt Rösicke. In Anbetracht des hohen Standards an Hygiene und Auflagen zu Produktion und Verarbeitung sind Erfolge für jedes Mitglied der Käserei wichtig. „Und es macht auch einfach Spaß. Wir haben hier eine der besten Stimmungen untereinander auf dem Hof. Und die Beschäftigen freuen sich über das, was sie geschaffen haben“, weiß die langjährige Mitarbeiterin.

„Hoffentlich wird der Hof nach dem Lockdown wieder lebendiger“

Dazu gehört auch Adrian Eggert, der unter anderem für die kleineren Lieferungen und das sorgfältige Rühren von Käse, Skör und Joghurt zuständig ist. Denn es muss immer in einer acht gerührt werden und nicht hin und her. Auch in diesem Prozess ist der richtige Rhythmus wichtig. „Und das geht ganz schön in die Arme. Alle Beschäftigten haben ihre festen Aufgaben. Die Auslieferungen in der Dorfgemeinschaft übernimmt Adrian sehr gerne“, erklärt Rösicke. Sein persönlicher Liebling unter den Erzeugnissen ist der Blaubeerjoghurt.

Das komplette Dorf möchte sich weiterentwickeln. Über Besucher aus Grimmen und Umgebung habe sich die ganze Dorfgemeinschaft immer gefreut. „Hoffentlich wird das Treiben auf dem Hof nach dem Lockdown wieder lebendiger“, sagt Rösicke. Die Kälber sollen immer ein Anziehungsfaktor gewesen sein. Und die sind auch momentan anzutreffen. Auch der Hofladen Quh ist mittwochs und sonntags geöffnet, aber auch für Anfragen seien Käserei, Weberei, Holzwerkstatt und Gärtnerei offen.

Von Christin Assmann