Warum ein Grimmener mit Schultüten nach Gambia reiste

Grimmen

Der Grimmener Walter Scholz ist seit Jahren regelmäßig auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs – immer mit dem Ziel, die dortigen Menschen, und vor allem die Kinder, zu unterstützen.

Vor Kurzem wurde auch im westafrikanischen Gambia das neue Schuljahr gestartet. „Alle Schüler dort tragen Schulkleidung, die noch sehr preisgünstig zu bekommen ist“, berichtet Scholz. Die Schule an sich sei gebührenfrei – zumindest bis zu 6. Klasse. Und der Wille, etwas zu lernen, sei im Land groß. Walter Scholz: „Aber Klassenstärken von 60 bis 80 Schülern sind keine Seltenheit.“ Deshalb würden die Schüler im Wechsel mal am Vormittag, mal am Nachmittag unterrichtet. Sonst würde man es nicht schaffen, alle Kinder zu unterrichten. „Immer gegen 14 Uhr stehen dann Tausende Schüler am Straßenrand und hoffen, dass sie von einem Auto mitgenommen werden, denn Schulbusse sieht man selten“, berichtet der 74-Jährige.

Bei einem Besuch in Madina, einem Dorf neben der zweitgrößten Stadt Brikama, bereiteten sich gerade zehn Kinder auf den ersten Schultag vor – da kam die Überraschung aus Nordvorpommern gerade richtig. Sie bekamen Warnwesten, gestiftet von Angela Matthies aus Grammendorf, Basecaps von der Grundschule „Theodor Neubauer“ aus Grimmen und eine gut gefüllte Schultüte (in Gambia unbekannt) vom Grimmener Rewe-Markt am Jarpenbeeker Damm. Auch Schulhefte und Schreibgeräte hatte Scholz im Gepäck. Bei einem Besuch in der Seifenfabrik des Hamburger Unternehmens Kai Hubbe, wo Seife aus Naturstoffen hergestellt, erfuhr er, dass das Unternehmen dem Dorf ebenfalls mit seinen Produkten hilft.

Kaum Masken zu sehen

Natürlich gibt es auch Testzentren für Corona in Gambia, „aber Masken waren dort kaum zu sehen – außer in der Seifenfabrik“, erzählt Scholz von der aktuellen Situation. „Man begründet die verhältnismäßig geringe Zahl an Infizierten mit der Hitze im Land. Immerhin waren es um die 40 Grad.“

Von OZ