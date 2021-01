Warum ist so wenig über das Thema Sepsis bekannt, Herr Gründling?

Greifswald

Matthias Gründling leitet seit 2006 das Qualitätsmanagementprojekt Sepsisdialog und ist Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Sepsisforschung der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald. Neben der Sepsisforschung organisiert er Gesprächsrunden, Vorträge und Fortbildungen und will so über das Thema Blutvergiftung aufklären.

300 000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr eine Sepsis, fast jeder Dritte stirbt daran. Hohe Zahlen, und doch weiß man so wenig über das Thema. Warum?

Anzeige

Gute Frage. Vielleicht liegt es daran, dass die Sepsis so schwer zu erkennen ist, sowohl für Laien und Patienten als auch für medizinisches Personal. Im Vergleich mit Schlaganfall oder Herzinfarkt kommt sie häufiger vor und ist auch häufiger tödlich. Trotzdem ist es nicht allgemein akzeptiert, dass es sich um einen Notfall handelt, den man gezielt suchen und schnell behandeln muss. Bei uns im Krankenhaus gilt: Wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt und es unklar ist, was er hat, dann ist es auch so lange potenziell eine Sepsis, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Lesen Sie auch: Tödliche Sepsis: Greifswalder Mediziner klärt über Blutvergiftung auf

Der berühmte rote Strich auf dem Arm gilt vielen Menschen als eindeutiger Hinweis. Dabei kommt er nur in einer sehr geringen Anzahl der Fälle vor, oder?

Ich selbst habe tatsächlich noch nie einen gesehen. Ausgangspunkt für eine Blutvergiftung sind Infektionen. Eine infizierte Wunde ist nur eine Möglichkeit von mehreren. Harnwegsinfektionen, eine Lungenentzündung oder eine Coronainfektion zählen auch dazu. Wenn beispielsweise eine Lungenentzündung der Auslöser für eine Blutvergiftung ist, wo sollte dann so ein Strich langgehen?

Eine Sepsis kann ganz unterschiedliche Verläufe haben. Nicht selten müssen Patienten Körperteile amputiert werden. Das Leben wird auf den Kopf gestellt. Gibt es medizinische Konzepte für die Nachsorge?

Wir wissen heutzutage, dass Komplikationen wie posttraumatische Belastungsstörungen, Schlaf- und Merkfähigkeitsstörungen im Nachgang einer Sepsis auftreten können. Leider existieren aber weltweit noch keine guten Konzepte, wie die Nachsorge selbst in einem medizinisch hoch entwickelten Land wie unserem gegliedert werden könnte. Es muss endlich eine spezielle Rehabilitation für Sepsis-Patienten geben, damit sie im Anschluss zum Beispiel auch psychologische Betreuung bekommen können.

Von Kai Lachmann