Regionale Schule - Was Schülern, Lehrern und Eltern an der Grimmener Regionalschule gefällt und was sie ärgert

Unsere Praktikantin Lee-Anne Markgraf sah sich ausgiebig an ihrer Schule „Robert Koch“ in Grimmen um und stellte in vielen Gesprächen fest: Es ist nicht genug Platz für alle da.