Wenn in der Gemeinde Grammendorf etwas los ist, ist Angela Matthies nicht weit. Die engagierte Frau aus dem Ortsteil Keffenbrink betreibt den Laden „Ihr Kaufmann“ und engagiert sich ehrenamtlich. Auch am Mittwochabend wird sie da sein, wenn in Grammendorf das Halloweenfest mit Fackelumzug stattfindet.