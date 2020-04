Was macht „The Voice of Race“ in Corona Zeiten 

Grimmen

In wenigen Tagen würde im Grimmener Hexenkessel die Stock-Car und Tractor-Pulling-Saison beginnen. Mit dabei wäre dann auch die Stimme der Motorsportveranstaltungen in der Trebelstadt, Ulf Schnackenberg. Seit 28 Jahren moderiert er die größten Tractor-Pulling und Stock-Car-Veranstaltungen Europas. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Normalerweise wäre ich jetzt schon wieder jedes Wochenende unterwegs“, sagt er und beschreibt: „Eine verrückte Zeit. Für mich persönlich ist es die enspannteste Zeit seit drei Jahrzehnten. Man kann nicht moderieren und trifft die Leute aus der Motorsportszene nicht, aber man kommt einmal zur Ruhe und dies wird der Gesellschaft sicher auch gut tun. Es ist zweifelsohne für viele eine sehr schwierige Zeit, aber in Sachen Motorsport bin ich mir sicher, dass wir nach Corona einen noch größeren Hype haben werden, weil alle darauf brennen, wieder loszulegen.“ Derzeit realisiert „The Voice of Race“ viele Projekte im heimischen Garten. Am 23. Mai wird er eine Online-Radiosendung machen, in der es um das Thema „Tractor-Pulling“ geht. Alle Infos diesbezüglich finden Sie unter Alpha-Radio.de

Von Raik Mielke