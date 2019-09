Grimmen

„Guten Appetit“, möchte man dem putzigen Waschbären aus dem Tierpark Grimmen beim Anblick dieses Leserfotos wünschen. Mit frischem Obst und Gemüse lassen sich die goldenen Herbsttage besonders gut genießen und der Kleinbär aus Nordamerika macht seinem Namen alle Ehre.

Seine Nahrung reinigt der Waschbär nämlich sehr gründlich. Am liebsten bewegt er sein Futter vor dem Verzehr mit den Vorderpfoten in fließenden Gewässern. Nomen est Omen. Falls Sie auch schöne Fotos in der Region geschossen haben, lassen Sie uns daran teilhaben und senden Sie die Bilder an: grimmen@ostsee-zeitung.de

Von Anke Hanusik