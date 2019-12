Wasser wird in Grimmen nicht teurer

Grimmen

Die gute Nachricht für 2020 vom Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (Zwag): „Es gibt keine Preiserhöhungen, weder beim Trink- noch beim Schmutzwasser“, sagt Eckhart Zobel. Und noch eine positive Information hat er parat – denn auch 2020 wird der Grimmener Verband erheblich investieren. 2,1 Millionen Euro sind dafür laut Verbandsbeschluss aus dem Dezember vorgesehen.

„Das ist noch etwas mehr als in den Vorjahren“, sagt Zobel. Diese enorme Summe und die umfangreichen Bauarbeiten würden auch mit dem Breitbandausbau zusammenhängen, der auf Hochtouren laufe. Erdarbeiten müssten so nicht doppelt erledigt werden, begründet der Geschäftsführer. Einige Aufträge seien bereits ausgelöst.

Eckhart Zobel, Geschäftsführer Zweckverband (Zwag) Grimmen Quelle: Peter Franke

Generationswechsel gelungen

Positiv ist auch die personelle Entwicklung des Zwag. „Uns ist der Generationswechsel im Unternehmen gelungen, wir konnten einige junge Leute übernehmen, und wir wollen Praktikumsplätze anbieten“, sagt Zobel.

Zu den größeren Vorhaben 2020 zählt beispielsweise die Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung in Wittenhagen auf einer Länge von 1235 Metern. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, erfolge diese Maßnahme mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen gemeinsam.

In Horst und Gerdeswalde sind es immerhin 450 Meter Trinkwasserleitung, die erneuert werden, und in Grimmen wird das kühle Nass ab dem nächsten Jahr in der Dr.-Kurt-Fischer-Straße, der Stralsunder Straße und der Straße der Solidarität durch neue Leitungen sprudeln. Dort wird auch eine Querung unter der Jarpenbeek gebaut. „Ein großer finanzieller Posten für uns ist außerdem der Ersatzneubau eines Brunnens in Hohenwarth“, sagt Zobel.

Zugverkehr wird nicht behindert

Saniert werden sollen Schmutzwasserleitungen ebenfalls in Grimmen in der Bahnhofstraße inklusive der Bahnquerung. „Dazu werden sogenannte Inliner in vorhandene Leitungen gezogen“, erklärt der Fachmann die Vorgehensweise. Der Zugverkehr werde nicht beeinträchtigt. Ähnliche Arbeiten werden bereits auf dem ehemaligen Erdölbetriebsgelände erledigt.

Auch bei Investitionen im Regenwasserbereich spiele der aktuelle Breitbandausbau eine Rolle. Das geschehe beispielsweise in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, die 2018 neue Trinkwasserleitungen erhielt.

Reinwasserbehälter 2020 fertig

Etwas später als geplant, nämlich erst 2020, wird die Baumaßnahme am Wasserwerk in Hohenwarth fertig, erzählt Zobel. „Wichtig für uns ist vor allem, dass die Kosten für diesen Reinwasserbehälter im vorgesehenen Rahmen geblieben sind.“ 1,6 Millionen Euro wurden für den Behälter mit zwei Kammerninsgesamt veranschlagt, zwei Millionen Liter Trinkwasser wird er fassen können. Notwendig war der Neubau, weil aufgrund von Umwelteinflüssen der Kalzidgehalt im Grundwasser zu hoch ist. So hoch, dass die Gefahr besteht, dass technische Anlagen darunter leiden könnten.

Der Zweckverband Grimmen Der Zweckverband besteht aus zwölf Kommunen, die ihm die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung übertragen haben. Verbandsangehörige Kommunen sind die Stadt Grimmen, die Gemeinden Glewitz, Splietsdorf, Wendisch Baggendorf, Papenhagen, Grammendorf, Deyelsdorf, Gransebieth, Sundhagen, Wittenhagen, Elmenhorst sowie Süderholz. Der Zweckverband versorgt etwa 27 000 Einwohner jährlich mit etwa 1,3 Millionen Kubikmetern Trinkwasser. Dabei schwankt der durchschnittliche Wasserverbrauch zwischen 3500 Kubikmeter pro Tag im Winter und etwa 4500 Kubikmeter am Tag im Sommer.

Viele Rohrbrüche in der Bauphase

Zusätzliche und ungeplante Arbeiten wurden im Grimmener Musikantenviertel erledigt – auch im Zuge des Breitbandausbaus. „Es ist wichtig, dass wir rechtzeitig dabei sind“, sagt Zobel. Denn wenn die Kabelpakete in der Erde liegen, käme man oft gar nicht mehr an die vorhandenen Leitungen heran, beschreibt er. Aber auch, weil die vorhandenen Leitungen dort alt und teilweise schon sehr spröde waren, musste gehandelt werden. Zobel: „In der Bauphase gab es deshalb viele Rohrbrüche.“

Von Almut Jaekel