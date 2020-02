Wasserburg Turow: Anlage wird zum Paradiesgarten

Turow

Anna Barkow, ihr und ihrem Mann Jan gehört die Wasserburg samt Anlage in Turow, möchte ein Paradies erschaffen. Eines, das mehrere Familien mit frischem Gemüsen und Obst versorgen soll. Nicht allein möchte sie sich dem Projekt widmen. Sie sucht Mitstreiter, um dieses Paradies zu gestalten – ein Gemeinschaftsgarten namens Permadies. Denn gegärtnert werden soll nach den Prinzipien der Permakultur – eine Methode, die darauf basiert, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur nachzuahmen. Interessierte lädt sie am Sonntag, dem 23. Februar, um 15 Uhr zur Eröffnungsveranstaltung auf die Wasserburg ein.

Weil es mehr Spaß macht: Gärtnern in der Gemeinschaft

„Das Bewusstsein für regionale Erzeugnisse wächst nach wie vor. Mehr noch: Die Menschen legen wieder mehr Wert darauf, selbst Gemüse und Obst anzubauen, um sich gesund zu ernähren“, weiß Anna Barkow. Sie selbst und ihre Familie, zu der Sohn Joshua (8) und Tochter Isalie (11) gehören, ernähren sich längst viel von Obst und Gemüse aus eigenem Anbau.

„Meine Oma hat oft von ihrer Mutter erzählt, die sich und die Familie zu Kriegszeiten aus dem eigenen Garten versorgt hat, sie so keinen Hunger leiden mussten“, erzählt Anna Barkow. Für sie hat dies Vorbildwirkung. „Aber nicht jeder hat die Zeit, die Kraft oder das nötige Geld, um einen Garten zu pachten und zu bewirtschaften“, sagt sie. In diesem Gemeinschaftsgarten, übrigens der erste seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern, wie Anna Barkow berichtet, soll sich jeder Mitwirkende je nach eigenen Möglichkeiten in Form von Zeit, Arbeitskraft und Erfahrung einbringen können. „Jeder hat dann auch Anteil an der Ernte“, erklärt die sympathische Burgherrin.

Fläche innerhalb des Burggrabens soll bewirtschaftet werden

Sie hat noch ein weiteres Argument, sich an diesem Projekt zu beteiligen. „Gartenarbeit macht glücklich und dient der Gesundheit. Diese Erkenntnis ist nicht neu und durch verschiedene Studien belegt“, sagt sie. Sie könne dies aus eigener Erfahrung bestätigen.

Mit Permadies möchte sie Frauen und Männern, vor allem auch Familien die Möglichkeit bieten, all diese Vorzüge genießen zu können. „Es ist ein langfristiges Projekt. Wir suchen Interessierte, die regelmäßig im Garten ackern, aber keinen Schrebergarten oder die eigene Scholle bewirtschaften wollen“, erklärt sie. Denn auch auf dem Gelände der Burg sollen keine Parzellen entstehen, sondern die Fläche innerhalb des Burggrabens als Ganzes bewirtschaftet werden.

Markttage zum Tauschen und Kaufen geplant

Aber nicht nur ackern steht auf dem Plan der Mitstreiter dieses Projektes des Vereins Wasserburg Turow. „Workshops und Vorträge zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise Obst- und Gemüseverarbeitung, kreative Gartengestaltung oder auch Gesundheit, sind Teil des Projektes“, informiert Anna Barkow. Zudem soll es regelmäßig Markttage auf der Burg geben. „Es sollen Überschüsse getauscht oder verkauft werden, Selbstgemachtes, Pflanzen und Saatgut angeboten und Gemeinschaft bei Leckereien und kleinen kulturellen Aktionen gelebt werden“, berichtet sie.

Mit ihrem Projekt stieß sie bereits beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern auf offene Ohren. „Über den Europäischen Sozialfonds werden uns zwei Arbeitsplätze gefördert“, berichtet sie.

Historische Anlage lebt seit 2014 auf

Öffentliche Veranstaltungen und Workshops oder das Projekt „Permadies“ sind nicht die einzigen Standbeine, mit denen Barkows seit rund fünf Jahren der Burg neues Leben einhauchen. 2014 haben sie die denkmalgeschützte Anlage, zu der neben der Jahrhunderte alten Burg ein vier Hektar großer Park gehört, gekauft. Seitdem hat sich vieles getan. Unter anderem sind die Zimmer renoviert worden. Längst scheint die Wasserburg kein Gemeintipp für Familienfeiern mehr zu sein. „Ab Mai haben wir so gut wie jedes Wochenende eine Feier im Haus – hauptsächlich Hochzeiten“, berichtet sie

Was ist Permakultur? Permakultur ist ein nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau, das darauf basiert, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur genau zu beobachten und nachzuahmen. Entwickelt wurde das ursprüngliche Konzept der Permakultur von Bill Mollison und David Holmgren in den 1970er Jahren in Australien. Bill Mollison erhielt 1981 dafür den Alternativen Nobelpreis ( Right Livelihood Award). Sie suchten mit wissenschaftlichen Mitteln nach Ansätzen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Inspirieren ließen sie sich von einem japanischen Bauern, der in den 50er Jahren eine Anbauweise ohne Bodenbearbeitung, ohne synthetische Dünger, ohne Unkrautbekämpfung und ohne Abhängigkeit von Chemikalien entwickelte.

