Die gute Nachricht: Das Trinkwasser im Einzugsgebiet des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG) wird 2021 nicht teurer. „Auch alle anderen Gebühren des ZWAG bleiben in bisheriger Höhe erhalten“, sagt Geschäftsführer Eckhard Zobel.

240 000 Euro für Wittenhagens Trinkwasserleitung

Eckhard Zobel, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (Zwag) Quelle: Anja Krüger

2,7 Millionen Euro werden nach neuestem Wirtschaftsplan, den die zwölf Mitgliedsgemeinden des ZWAG noch im Dezember 2020 in öffentlicher Sitzung im Leyerhofer Saal beschlossen, im Verbandsgebiet im neuen Jahr investiert. Rund eine Million davon allein im Trinkwasserbereich. „Die größte Maßnahme im neuen Jahr wurde bereits im alten begonnen“, erzählt Zobel. Im Zuge des Straßen- und Gehwegbaus wird an der Kreisstraße 16 in Wittenhagen die Trinkwasserleitung erneuert. Dafür sind 240 000 Euro vorgesehen.

Alle anderen Investitionen im Trinkwasserbereich seien geringer und beträfen lediglich Teilstrecken. Dazu gehören Leitungen in der Stralsunder Straße in Grimmen, in Abtshagen, Neuhof, Brandshagen, Griebenow und Klein Lehmhagen, wo das gemeinsam mit dem Breitband-Ausbau geschieht, informiert Eckhard Zobel.

Der Zweckverband Grimmen Zum Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG) gehören zwölf Kommunen, die diesem die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung übertragen haben. Verbandsangehörige Kommunen sind die Stadt Grimmen, die Gemeinden Glewitz, Splietsdorf, Wendisch Baggendorf, Papenhagen, Grammendorf, Deyelsdorf, Gransebieth, Sundhagen, Wittenhagen, Elmenhorst sowie Süderholz. Der Zweckverband versorgt etwa 27 000 Einwohner jährlich mit etwa 1,3 Millionen Kubikmetern Trinkwasser. Dabei schwankt der durchschnittliche Wasserverbrauch zwischen 3500 Kubikmeter pro Tag im Winter und etwa 4500 Kubikmeter am Tag im Sommer.

Am Wasserwerk in Deyelsdorf werde außerdem ein neuer Brunnen gebohrt. „In jedem Jahr legen wir einen neuen Brunnen an, um einen alten zu ersetzen“, erklärt der Geschäftsführer. Dieser Deyelsdorfer Brunnen stamme aus den 70er-Jahren und müsse nun außer Betrieb genommen werden.

Kaum Leitungsneubau beim Abwasser

„Im Bereich Schmutzwasser planen wir für dieses Jahr so gut wie keinen Leitungsneubau“, sagt Zobel. Aber es werde an vielen Kanälen und Pumpen repariert. Lediglich in der Grimmener Jahnstraße, wo die Stadt Straße und Gehweg neu herstellen will, werde es in diesem Zusammenhang ein Stück neue Abwasserleitung geben. Außerdem werde dort der gesamte Regenwasserkanal erneuert.

„Ansonsten planen wir die Sanierung von Kläranlagen in Leyerhof und Grammendorf“, informiert Eckhard Zobel. Die bisherige Kläranlage in Grammendorf sei noch von der Gemeinde gebaut worden und sei so verschlissen, dass sie erneuert werden müsse. Deshalb beauftragt der ZWAG ein Ingenieurbüro mit der Kostenschätzung und Konzepterstellung, um zu klären, wie dort künftig mit dem Abwasser umgegangen werden soll. In Leyerhof dagegen gehe es um die Verbesserung der Leistung der dortigen Teichkläranlage – eine neue Vorklärung soll dort installiert werden.

Neue Lagerhalle geplant

Ein weiterer größerer Investitionsposten, so Zobel, sei der Bau einer KfZ- und Lagerhalle auf dem Gelände der Grimmener Kläranlage. „Sie ist notwendig, damit Fahrzeuge und Geräte vernünftig untergestellt werden können“, begründet der Geschäftsführer.

Im Bereich Regenentwässerung steht neben den Investitionen in der Grimmener Jahnstraße die Erneuerung des gesamten Regenwasserkanals in der Stralsunder Straße im Zuge der Arbeiten an der Bundesstraße 194 des Straßenbauamtes an, wenn die Arbeiten dort weitergeführt werden.

41 Mitarbeiter

Dass die Preise und Gebühren auch 2021 beim ZWAG stabil bleiben, sei nicht selbstverständlich, derzeit aber machbar. Denn immerhin gebe es auch tarifliche Lohnerhöhungen für die 41 Mitarbeiter im Verband. Und auch die Preise im Baugewerbe, für Material und Energie seien gestiegen. „Zur Zeit können wir das aber alles noch abfedern“, sagt Eckhard Zobel.

Im gesamten Unternehmen werde übrigens – wie in anderen Firmen auch – nach Hygienekonzept gearbeitet. „Im Abwasserbereich, wo die Kollegen duschen müssen, gibt es beispielsweise feste Duschzeiten und versetztes Arbeiten“, erklärt Zobel. Viele Mitarbeiter würden unter den Corona-Bedingungen auch gleich von zu Hause aus zum Einsatzort fahren und nicht erst ins Büro kommen. Die Mitarbeiter in der Verwaltung arbeiten fast ausschließlich in Einzelbüros. Zobel: „Und unser Kundenverkehr funktioniert derzeit nur über Anmeldung, möglichst aber sogar über Telefon- oder E-Mail-Kontakt.“

