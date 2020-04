Wegen Corona: Igel in Kirch Baggendorf können entspannter aufwachen

Kirch Baggendorf

Normalerweise sind diese Frühjahrstage bei Christiane Uecker in der Igelkiste in Kirch Baggendorf stressig. Denn die kleinen Igelkinder und auch verletzte größere Stachelgesellen, die die ehrenamtliche Hilfe über den Winter brauchten, weil sie allein nicht überlebt hätten, müssen schnell auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden.

In Ruhe aufwachen und Sonne tanken

Bei Ueckers ist es nämlich Tradition, im Frühling zum Angeln nach Norwegen zu reisen. Doch in diesem Jahr ist Corona-bedingt alles anders – auch für die Igel. Da das Reisen ausfällt, haben die kleinen Stachelkugeln Zeit.

„Das ist auch gut so, denn wahrscheinlich aufgrund des warmen Winters wollen 14 der kleinen Igel nicht so recht aufwachen“, sagt die 61-Jährige. Sie seien bei dem milden Wetter im Winter oft wach gewesen und das wirke sich jetzt aus. Deshalb bekommen sie jetzt bei Sonnenschein Extra-Sonnenbäder auf dem Rasen und können in Ruhe Kraft tanken.

Von Almut Jaekel