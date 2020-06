Wegen Corona: Zeugnisausgabe in Grimmen unter besonderen Bedingungen

Grimmen

Ein wenig Normalität herrschte am Donnerstag und Freitag auf dem Schulhof der Grimmener Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“. „Es war mir ein großes Anliegen, einen würdigen Rahmen für den Abschied unserer Viertklässler zu schaffen“, sagt Schulleiterin Birgit Mietzner. Unter freiem Himmel und aufgeteilt in Klassen gelang dies auch sehr emotional und stimmungsvoll.

An zwei Abenden wurden die 42 Schülerinnen und Schüler der beiden vierten Klassen der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ unter den Augen ihrer Eltern und Großeltern verabschiedet. „Es ist ein Kapitel, welches für alle Beteiligten beendet wird. Vier Jahre haben wir als Schule die Kinder begleitet. Vier Jahre haben die Eltern und Großeltern das Unterfangen Schule unterstützt. Darum haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Jungen und Mädchen einen schönen Abschied zu ermöglichen“, betont Birgit Mietzner.

Zeugnisausgabe wird zum emotionalen Höhepunkt

Konkret heißt dies: Es mussten Konzepte geschrieben und Genehmigungen eingeholt werden, damit die Viertklässler auf dem Schulhof mit Teilnahme der Familien verabschiedet werden konnten. „Dies wäre ohne die großartige Unterstützung der Eltern nicht möglich gewesen“, weiß die Schulleiterin und sagt: „Dieser Jahrgang musste schon auf seine Abschlussfahrt verzichten. Ich denke auch an die vielen Schulabgänger, die nach Jahren des Lernens solch einen unschönen Abschied aus der Schule haben.“

„Ich wollte nie erwachsen sein“, heißt es in dem Lied von Peter Maffay. Ein Song, mit dem sich die Viertklässler emotional von der Grundschule verabschiedeten. Und bei so manchem Elternteil kullerte in diesem Moment die eine oder andere Träne die Wange hinunter.

Jeder Viertklässler bekam eine Schultüte zum Abschied. Nach den Ferien geht es an einer neuen Schule weiter. Quelle: Raik Mielke

„Es fühlt sich nicht an, als würden jetzt die Sommerferien beginnen“

Schüler, Lehrer und Eltern wurden im zweiten Halbjahr vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Nach Wochen im Homeoffice wurde letztlich der Schulbetrieb zwar wieder sporadisch aufgenommen, jedoch fühlte es sich nicht wirklich nach Normalität im Schulalltag an. Freuen sich die Schüler dennoch auf die schönste Zeit des Jahres? Welches Resümee ziehen die Eltern? Und welche Gedanken schwirren den Lehrern bezüglich des Neustarts nach den Sommerferien im Kopf herum? Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Beteiligten des Corona-Schulhalbjahres 2020.

„Ich freue mich auf die Ferien, aber aufgrund der Schulschließung war das zweite Halbjahr so kurz. Es kommt mir einfach nicht so vor, als würden nun die Sommerferien beginnen“, sagt Florian Krey. Ähnlich sieht es auch Gymnasiastin Jasmin Ruttloff. „Ich freue mich zwar auf die heißen Tage, jedoch weiß ich, dass es nicht der Sommer wird, den ich mir gewünscht hätte.“ Dass dieses Halbjahr eine einmalige Erfahrung bleiben wird, hofft Ole Tietz aus der zehnten Klasse. „Trotz allem war es auch eine besondere Erfahrung, sich seine Schulzeit in den heimischen vier Wänden selber einzuteilen“, sagt er.

„Ich bin stolz, dass ich die Aufgaben zu Hause gut gemeistert habe“

„Von den Noten her habe ich mich im zweiten Halbjahr in drei Fächern verbessert. Darüber bin ich stolz, weil es mir zeigt, dass ich die Aufgaben auch zu Hause gut gemeistert habe“, resümiert Emma Schmidt aus der Grimmener Regionalschule. Die Schule ist normalerweise auch der Ort, wo junge Menschen täglich ihre besten Freunde treffen. „Das zweite Halbjahr ging so schnell vorbei. Für meinen Geschmack zu schnell. Trotzdem freue ich mich nun auf die Ferien und auch schon auf ein hoffentlich normales, neues Schuljahr“, sagt Lotte Ruthenberg.

„Man hat versucht, seine eigenen Aufgaben im Homeoffice bestmöglich zu meistern und nebenbei auch die schulischen Aktivitäten seines Kindes im Auge zu behalten. Wir Eltern mussten teilweise in die Rolle des Lehrers springen. Dies war nicht immer einfach, aber man hat sich mit der Zeit eingespielt“, beschreibt Mutter Kerstin Seidel.

„Wichtig war, dass die Schüler im bestmöglichen Rahmen ihre Zeugnisse bekommen haben. In der Schule geht es nicht immer nur um Noten. Sondern auch um Erfahrungen und Erinnerungen, die man während eines Schuljahres sammelt. Und in diesem zweiten Halbjahr haben Schüler, Eltern, aber auch Lehrer viel Neues dazugelernt“, meint Birgit Mietzner, Schulleiterin der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“.

Die Schülerinnen und Schüler führten ein kleines Programm auf. Im Hintergrund verfolgen Eltern und Großeltern die Abschlussveranstaltung. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke