Wegen Corona platzt für Grimmenerin der Traum von den Olympischen Spielen

Für Denisé Rau aus Grimmen sollte es ein fantastisches Jahr werden. Im Januar wurde sie 16 Jahre alt – ein wichtiges Alter für eine junge Frau. Kurz danach gewann sie gemeinsam mit ihrer Mutter bei einem Radiosender eine Reise ins Disneyland Paris. Ostern sollte es losgehen. Es wäre die erste große Reise für die Familie gewesen.

Zu all diesem Glück schaffte es Denisé dann auch noch durch ihr Engagement und ihre Leistungen im Kugelstoßen, sich als Jugendbotschafterin für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Als Jugendbotschafterin hätte die Sportlerin aus Grimmen ihre Idole aus nächster Nähe bei den Wettkämpfen begleiten können und in den regionalen Medien aus dem Olympischen Dorf berichtet. Aber all diese schönen Pläne zerplatzten mit dem Ausbruch des Coronavirus. Alles wurde abgesagt.

Prüfungen, Olympia , Urlaub, Trainerschein: Corona macht alles kaputt

Denisé ist traurig. Verständlich. Zwar bleibe das Stipendium als Jugendbotschafterin gültig und könne im kommenden Jahr nachgeholt werden, doch ob das klappt, stehe eher in den Sternen: „Ich möchte im Herbst eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau beginnen. Habe mich aber auch für ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Kreissportbund beworben“, erzählt sie. Doch dass ein Arbeitgeber einem Azubi im ersten Lehrjahr einen dreiwöchigen Sommerurlaub genehmigt, damit sie nach Tokio zu den Olympischen Spielen reisen kann, kann sie sich kaum vorstellen. Dazu kommt noch der Prüfungs- und Ausbildungsstress, für den das Virus sorgt.

„Fitnesscenter haben geschlossen und sie laden aktuell auch keine Bewerber zu Vorstellungsgesprächen ein“, hat Denisé erfahren. Als wenn das nicht schon alles reichen würde, sind dann auch die Prüfungsvorbereitungen anders als in allen Jahren zuvor. Die 16-Jährige leidet an einer Autoimmunerkrankung und gehört zu der sogenannten Risikogruppe. Das bedeutet: Sie kann nicht am normalen Unterricht teilnehmen.

Seltener Einzelunterricht und Prüfungsfragen, die sie mit ihren Lehrern am Telefon durchsprechen muss, gehören für sie seit sieben Wochen zum neuen Schulalltag. „Und unser Abschlussball fällt auch aus. Es ist wirklich ein trauriges Jahr.“

Mehr als 100 Medaillen gewonnen

Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist Denisé Rau als Leichtathletin im „SV Blau-Weiß 67 Grimmen“ aktiv. Vor vier Jahren entdeckte ihr Trainer ihr besonderes Talent im Kugelstoßen. Seitdem ist die junge Frau kaum aufzuhalten. Mehr als 100 Medaillen schmücken die Wände ihres Jugendzimmers. Vor zwei Jahren räumte sie zwei Mal den Titel der Landesmeisterin ab.

Denisé Rau in Aktion. Im Sommer sollte sie mit einem besonderen Auftrag zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen. Quelle: Privat

Auch in der Familie eine wichtige Stütze

Als Olympia-Jugendbotschafterin wurde sie von der Jury aber nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Leistungen ausgewählt. Wichtig war auch das soziale Engagement. Auch damit kann Denisé dienen. Seit Jahren unterstützt sie die jüngsten Leichtathleten ihres Vereins im Training und wollte eigentlich im Sommer ihre Trainerlizenz erwerben. Es ist leider überflüssig zu erwähnen, dass auch das nun erst einmal auf Eis gelegt werden muss.

Auch in ihrer Familie ist das Mädchen eine wichtige Stütze. Sie betreut ihre fünf Jahre alte Schwester Mia, die mit einem offenen Rücken geboren wurde und mittlerweile in Greifswald eine inklusive Sportgruppe besucht.

Im Hause Rau ist so ziemlich jedes Familienmitglied sportlich unterwegs. Zurzeit sind sie allerdings eher etwas niedergeschlagen. Der Sport fehlt. Vier Mal pro Woche trainiert Denisé eigentlich. Doch sie wäre nicht Denisé, wenn sie jetzt den Kopf in den Sand stecken würde.

In Corona-Zeiten trainiert sie allein oder mit einer Freundin. Morgens und abends macht sie ein Krafttraining, dazu hat sie sich ein Treppen-Trainingsprogramm am Grimmener Wasserturm erarbeitet. „Außerdem lerne ich viel, bin viel draußen an der frischen Luft und spiele mit Mia.“ Das Leben hat sich für sie stark verändert. Aber nichts muss aufgehoben sein. Die Reise nach Paris und die Olympischen Spiele werden Denisé hoffentlich ein fantastisches Jahr 2021 bereiten. Es sei ihr von Herzen gegönnt.

Von Carolin Riemer