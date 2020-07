Groß Bisdorf

Es sind historische Zeitzeugen, die in der Kirche Groß Bisdorf nun freigelegt wurden und seit Jahrhunderten versteckt waren. Bei den Sanierungsarbeiten des Gotteshauses legte der Restaurator bereits einige sogenannte Weihekreuze frei – gemalte Symbole an den Wänden der Kirche. „Insgesamt werden es vermutlich zwölf sein, die auf die zwölf Apostel verweisen“, erklärt Pastorin Brunke Ziemann.

Die Kreuze besitzen eine interessante Geschichte: Seit dem Mittelalter und vor allem in katholischen Gebieten wurden die Gotteshäuser mit Chrisam (Salböl) gesalbt und mit Weihwasser besprengt. Die Stellen dieser Salbung wurden durch die Weihekreuze gekennzeichnet.

Weihekreuze mit interessanter Geschichte

Doch die Reformation im 16. Jahrhundert sorgte für Veränderung. Die Reformatoren lehnten den katholischen Brauch der Weihe ab, denn sie fanden, dass Gottesdienste überall stattfänden und nicht an geweihte Orte und Gegenstände gebunden seien. Die Weihekreuze wurden als päpstliches Hoheitszeichen verstanden und in evangelischen Kirchen häufig übermalt. So, wie nun auch in Groß Bisdorf, kamen sie erst bei Renovierungen Jahrhunderte später wieder zum Vorschein.

Seit mehr als drei Jahren laufen die Sanierungsarbeiten nun an der Groß Bisdorfer Kirche. Viel ist seitdem passiert. Beispielsweise wurde das Mauerwerk saniert, Stützpfeiler teilweise erneuert, die Fugen des Feldstein-Fundaments mit Mörtel verpresst und eine Entwässerungsanlage neu verlegt. Die Kirche bekam einen frischen Kalk-Anstrich, der nicht nur für eine schöne Optik sorgt, sondern auch luftdurchlässig ist und dem größten Problem der Kirche den Garaus machen soll: der Feuchtigkeit.

Der größte Feind: die Feuchtigkeit

Bei den Bauarbeiten stellte sich heraus, dass das Dach stark beschädigt ist. „Daraufhin stellte der Restaurator, der die Wandbemalungen rekonstruierte, zunächst seine Arbeit ein. Das Dach hat höchste Priorität und es wäre verschenkte Zeit und verschenktes Geld, wenn die historischen Bemalungen wieder hergestellt werden, obwohl das Dach undicht ist und die Feuchtigkeit starke Schäden in der Kirche verursacht.“

Eines der Weihekreuze. Quelle: Carolin Riemer

Michael Markwardt (70) ist Mitglied des Bauausschusses und freut sich nicht nur über die Fortschritte bei der Sanierung, sondern auch über ein besonderes Detail, das während der Arbeiten ans Tageslicht gelangte. Eine bislang zugemauerte Tür, durch die man in die Sakristei gelangt, wurde wieder geöffnet. „Wir stießen auf eine Holztür, die bereits von Tischler Horst Saß von der Tischlerei Nemitz aufgearbeitet wurde.“ An der Tür befand sich ein historischer Türbeschlag, dessen Alter zu schätzen Michael Markwardt sich lieber nicht traut.

Der alte Beschlag an der bislang verborgenen Tür. Quelle: Carolin Riemer

In dem kleinen Nebenraum des Kirchenschiffs, der bislang nur von Außen begehbar war, befand sich lange Zeit eine kleine Leichenhalle. Hier zeigen die Sanierungsarbeiten schon erste deutliche Erfolge. „Der Raum ist schon sehr viel trockener“, sagt Markwardt.

Neues Dach und neues Gestühl

Im kommenden Frühjahr soll nun das Dach erneuert werden. Und nicht nur das: „Wir dürfen höchstwahrscheinlich auch Regenrinnen anbringen. Das ist eigentlich ein absolutes Tabu an Kirchen“, sagt Markwardt. Doch der Dachüberstand an der Kirche fehlt und so läuft das Regenwasser jetzt noch an der Fassade herunter. Aktuell ist die Bestuhlung der Kirche eher ungewöhnlich. Plastikstühle stehen dort, wo in den nächsten Wochen wieder typische Holzbänke auf Kirchenbesucher warten. Auch sie werden von der Tischlerei Nemitz gefertigt. Einige Kirchenbänke bekommen dann eine Unterbank-Heizung.

Insgesamt wird die Sanierung etwa 600 000 Euro kosten. Die Gemeinde kann sich, da sie über viel Land verfügt und Pachteinnahmen in die Haushaltskasse fließen, einen Eigenanteil von 170 000 Euro leisten. Der Rest stammt aus Fördermitteln, die das Wirtschaftsministerium bereitstellt. „Die Kirche in Groß Bisdorf gehört zu den schönsten in der Region und befand sich in einem beklagenswerten Zustand. Wir müssen diese kleinen Dorfkirchen unbedingt für unsere nächsten Generationen erhalten“, begründete Wirtschaftsminister Harry Glawe den Geldsegen aus dem Ministerium.

