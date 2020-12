Weihnachtliches Flair ab sofort auf Grimmener Markt

Grimmen

Die Weihnachtstanne steht, die Straßen sind geschmückt und ein kleines weihnachtliches Angebot zum Mitnehmen gibt es auch. Die Stadt Grimmen versucht trotz Corona, Adventsstimmung zu verbreiten.

Punsch und Naschwerk zum Mitnehmen

Die Elektroinstallation Grimmen GmbH hat den Baum und die Innenstadt illuminiert, Firma Holtz versorgt vorbeigehende Passanten mit weihnachtlichen Leckereien. So müssen Einheimische und Besucher nicht ganz auf Glühwein, Punsch, Rauchwurst oder Naschwerk verzichten. Geöffnet haben die kleinen Stände ab sofort täglich von 11 bis 19 Uhr. Diese sollen bis Weihnachten stehen. Allerdings müssen „man gucken, wie es läuft“, sagt ein Stadtvertreter mit Blick auf die Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln und Sicherheitsauflagen.

Wer in der Mittagspause oder zum Feierabend schnell noch mal raus will, um ein klein wenig Weihnachtsstimmung aufzuschnappen, ist auf dem Markt gerne gesehen, darf dort aber nicht verweilen. Denn die Angebote sind nur zum Mitnehmen, ein Verzehr vor Ort untersagt. Deshalb: Bitte immer an die Hygiene- und Abstandsregeln denken!

Von Thorsten Erdmann