Grimmen

Erinnern sie sich? 1992 startete die erste Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG „Helfen bringt Freude“ Grimmen. Damals sorgten sie, liebe Leser, gemeinsam mit uns dafür, dass das damalige Kinderheim in Schönenwalde einen schönen Spielplatz bekam.

Schon längst ist das Heim Geschichte, aber die Weihnachtsaktion ist Tradition geworden. Seit 1992 unterstützen wir gemeinsam mit Ihnen regionale und gemeinnützige Projekte, helfen Menschen und bereiten zum Fest besondere Freude.

Weihnachtswünsche erfüllen

In den 90-Jahren konnten mit der OZ-Aktion die kleinen und größeren Weihnachtswünsche von Kindern und Senioren aus sozial schwachen Familien in Grimmen Stadt und Land erfüllt werden. In mehreren Jahren machten sich die OZ-Weihnachtsmänner mit Unterstützung vieler Ehrenamtler mit Geschenken bepackt auf den Weg zu den Familien zwischen Strelasund. Freudentränen bei der einen oder anderen Omi– manchmal auch einfach nur über den unerwarteten Besuch so kurz vor dem Fest – und begeisterte Kinder waren der schönste Dank für uns. In späteren Jahren luden wir vor allem Kinder und Jugendliche zur großen gemeinsamen Weihnachtsfeier ein.

Große Spendenbereitschaft

2002 gab es eine Ausnahme in der Geschichte der Grimmener Aktion „Helfen bringt Freude“: Es wurde ein nicht-regionales Projekt unterstützt – die Grimmener OZ-Leser spendeten für die Flutopfer in Grimma. Und nicht nur das – auch tatkräftige Unterstützung machte sich damals auf ins Überflutungsgebiet.

Und Ihre Spendenbereitschaft war in all den folgenden Jahren ebenfalls einfach toll: Für acht Jugendfeuerwehren in Grimmen und den Dörfern gab es neue Ausrüstung. Schwimmkurse für Kinder wurden über die DLRG organisiert. Im Heimattierpark konnten mithilfe der Weihnachtsaktion neue Schilder für Infos an den Tiergehegen installiert werden. Es gab Spenden für den Jugendclub in Grimmen, für den Erhalt der Waldimkerei in Bremerhagen, für Mini-Instrumente für ganz kleine Bläser beim Jugendblasorchester-Verein Grimmen und im letzten Jahr für die 1. Grimmener Stockcar-Legion. Dringend benötigte Container für die Rennleitung, die die Rennen im Hexenkessel begleitet, sind vor so vor ein paar Wochen an der südlichen Randstraße eingezogen.

Projekte für junge Leute der Stadt standen in den vergangenen Jahren sehr oft im Mittelpunkt. Auch, als mit Ihrer Hilfe der Ringerverein in Grimmen, der einst zu den Spitzenvereinen des Landes zählte und dann Jahrzehnte gar nicht mehr existierte, bevor er wieder aus der Taufe erhoben wurde, mit Trainingsmaterial ausgestattet werden konnte.

Von Almut Jaekel