Weil der Fahrer am Autoradio „spielte“: Pkw kommt bei Tribsees von der Straße ab

Tribsees

15 000 Euro Schaden an einem Leihwagen: Das ist das Resultat eines Unfalls am Sonntag gegen 13 Uhr nahe Tribsees. Ein 26-Jähriger kam mit dem Wagen, einem 5er BMW, von der Straße ab. Nach eigenen Angaben hatte er Einstellung am Radio des Wagens vorgenommen.

Wie die Polizei informierte, war der 26-Jährige aus dem hessischen Grävenwiesbach auf der Landesstraße 192 unterwegs. An der Abfahrt nach Landsdorf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte anschließend seitlich mit einer Leitplanke. Dabei entstand ein so erheblicher Schaden am BMW, dass dieser nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Von Anja Krüger