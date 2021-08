Schmoldow

Ein Denkmalzeichen weist das Fachwerkhaus Schmoldower Dorfstraße 11 als etwas Besonderes aus. Warum das so ist, erschließt sich wahrscheinlich nicht jedem Besucher sofort in einem Dorf, dessen Aussehen vor 1945 nicht mehr erlebbar ist.

Das Schloss ist seit Jahrzehnten eine Ruine, zwischen Bäumen und Sträuchern kaum noch zu erkennen. Nicht anders geht es dem Park mit seinen alten Bäumen. In der DDR wussten viele Entscheider wenig mit historischen Substanz anzufangen. Gebäude wurden abgerissen oder verändert. Nach Wende wurde es nicht wirklich anders. Das betrifft fast alle historischen Gebäude in dem Dorf.

Das Haus Dorfstraße 11 in Schmoldow ist aber einen zweiten Blick wert. Laut Inschrift am Giebel wurde es 1854 errichtet. Damals war Friedrich Felix von Behr (1821 – 1892) Gutsherr in Schmoldow und Vargatz. Es war eine Zeit der Blüte der Landwirtschaft in Preußen. Neue Gutshäuser, Scheunen und Ställe entstanden. Für Erntearbeiter, vornehmlich aus dem heutigen Polen, wurden Wohnheime, sogenannte Schnitterkasernen errichtet. Auch viele Landarbeiter profitierten vom Aufschwung, da für sie ebenfalls neue Häuser errichtet wurden. Solche geschlossenen Gutsdörfer, die in wenigen Jahren entstanden, gibt es nur noch wenige. Der Denkmalwert solcher Ensembles wurde meist nicht erkannt. Gute Beispiele sind noch Griebenow, Bröllin, Rothenklempenow, mit Abstrichen auch Behrenhoff.

Inschrift am Arbeiterwohnhaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Obwohl das Gutsdorf Schmoldow als Ensemble nicht mehr existiert, ist das Haus Dorfstraße 11 ein besonderes Beispiel solcher Bestrebungen. Denn es wurde auf der Weltausstellung in Paris 1867 mit einer Goldmedaille geehrt, das heißt das Modell. Es ist ein Vier-Familien-Haus, die Schmoldower Dorfstraße 11 ist möglicherweise das letzte erhaltene Exemplar. In diesem Dorf gab es vier.

Friedrich Felix von Behr hat sich um eine Nachnutzung seiner Idee bemüht. Der konservative Adlige war politisch und in diversen Vereinen aktiv. In der Chronik des Zweigs der Gützkower Familie der Behren findet sich der Vermerk, dass er seine Intentionen dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin mitteilte. Leider ist die zugehörige Akte im Schweriner Landeshauptarchiv Schwerin leer, wie Direktor Matthias Manke auf Anfrage mitteilt. Lediglich ein Vermerk, dass die von Behrschen Anregungen an einige Bauräte und den Großherzog zur Sichtung weitergeleitet wurden, findet sich dort noch.

Von Eckhard Oberdörfer