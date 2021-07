Großbrand bei Erntearbeiten nahe Wendisch Baggendorf: Rund zehn Hektar Ackerland und ein Mähdrescher gingen am Donnerstag in Flammen auf. Feuerwehren aus der gesamten Region waren im Einsatz. Die Wasserversorgung gestaltete sich schwierig.

