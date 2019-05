Leyerhof

Vier Tage vor der Kommunalwahl, am Mittwochabend, hat die Gemeinde Wendisch Baggendorf eine neue Gemeindevertreterin verpflichtet. Regina Hagedorn (Wählergruppe) aus Wendisch Baggendorf rückte für Christiane Opitz nach. Von kurzer Dauer muss ihr Mitwirken in der Volksvertretung aber nicht sein. Die Ökonom-Technikerin ließ sich auch für die bevorstehende Wahl am Sonntag als Kandidatin für die Gemeindevertretung aufstellen.

Wenn ein Gemeindevertreter aus dem Gremium austritt, rückt ein neuer nach. Im Fall der Gemeinde Wendisch Baggendorf hat dies allerdings rund fünf Monate gedauert. Christiane Opitz, die aufgrund ihres Wegzugs aus der Gemeinde aus der Volksvertretung der kleinen Kommune austrat, wurde im Dezember 2018 verabschiedet. „Danach haben wir den ersten Nachrücker kontaktiert, der sich aus dem Ergebnis der Kommunalwahl 2014 ergab. Dieser lehnte jedoch aus beruflichen Gründen ab. Daraufhin konnten wir erst Frau Hagedorn anschreiben“, erklärt Brigitte Karallus, im Amt Franzburg-Richtenberg Gemeindewahlleiterin, auf Nachfrage. Dementsprechend hätte Regina Hagedorn frühestens bei der Gemeindevertretersitzung im März verpflichtet werden können. „Zu diesem Zeitpunkt war sie aber im Urlaub“, schließt Brigitte Karallus die Erklärung ab.

Per Handschlag verpflichtete der noch amtierende Bürgermeister Igor Hein (Wählergruppe) – er kandidiert nicht mehr fürs Bürgermeisteramt – deshalb erst jetzt „zur gewissenhaften Erfüllung der Pflichten in der Gemeindevertretung“, wie es im Amtsdeutsch heißt.

Viel hatte die neue Gemeindevertreterin, zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung am Mittwochabend, nicht gewissenhaft zu erfüllen. Im nichtöffentlichen Teil ging es dann unter anderem um Bau- und Grundstücksangelegenheiten in der Gemeinde.

Anja Krüger