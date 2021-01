Wendisch Baggendorf setzt Sparkurs fort

Leyerhof

Das vergangene Jahr kann Patrick Düvel, Bürgermeister von Wendisch Baggendorf, aus seiner Sicht kurz zusammenfassen: „Wir haben fast gar kein Geld ausgegeben und fast alle Projekte auf das nächste Jahr verschoben.“ Die Gründe für den Sparkurs in der kleinen Gemeinde sind vielfältig. Zum einen hatten die Handwerker der Region so viel zu tun, dass es nicht einfach war sie für kurzfristige Aufträge engagieren zu können. Zum anderen verfolgt Düvel seit seiner Amtsübernahme den Plan die schon lange angehäuften Schulden loszuwerden.

Patrick Düwel : „Große Sprünge waren nicht möglich“

So waren große Sprünge nicht möglich. „Wir haben die Arbeiten am Turmhügel begonnen. Die sollen auch im kommenden Jahr weitergehen“, gibt Düvel an. Zweiter Investitionsposten sind die Spielplätze in der Gemeinde. Insgesamt sollen 20 000 Euro in vier Projekte fließen. Auch die Anbindung der Radwege soll in Angriff genommen werden, aber da sieht Düvel noch Probleme: „Radwege sind ohne Förderung kaum noch bezahlbar. Inzwischen müssen die ja eine Mindestbreite haben, das geht dann schon fast in die Richtung einer kleinen Straße.“

Erneuerbare Energien sollen Geld in die Kasse spülen

Ein neuer Weg um Gelder in die Gemeindekasse zu bringen, sollen Wind- und Solarenergie sein. Hier gibt es nach Aussage von Düvel bis dato aber noch keine festen Pläne, sondern nur erste Gespräche, in denen die Möglichkeiten hierfür abgesteckt werden sollen. Ob diese umgesetzt werden, oder nicht, bringen Düvel nicht von seiner Vorgabe aus dem vergangenen Jahr ab: „Ich will die Schulden endlich mal weg haben!“

