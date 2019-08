Abtshagen

Der Geruch von warmem Mittagessen zieht morgens um 8.30 Uhr durch den Ebereschenweg in Abtshagen, dass einem das Wasser im Munde zusammen läuft. Rote Transporter werden mit großen schwarzen Styroporboxen beladen. Sie machen sich auf den Weg, um mehr als 1000 junge und alte Menschen mit einem warmen Mittagessen zu versorgen. In Kitas, Schulen, Firmen und auch zu Privatpersonen rollt werktags das „Essen auf Rädern“ aus der Küche Abtshagen, deren Chef der 59-jährige Udo Radziwill ist.

Kapazitäten am Jahresanfang erweitert

Seit 1991 betreibt der Abtshagener eine Küche – anfangs in Kakernehl, seit 1993 in Abtshagen. „Angefangen haben wir damals mit 50 Essen“, erinnert er sich zurück. „Jetzt sind rund 1300 – Tendenz steigend“, erzählt Radziwill. Erst zu Jahresbeginn habe er seine Küche um eine weitere Kochstelle erweitert, rund 100 000 Euro investiert, um der Nachfrage gerecht zu werden, berichtet er. Denn längst war der Küchenbetrieb an seine Kapazitätsgrenze gestoßen.

Vor allem Essenslieferungen an Privatpersonen würden zunehmen, erzählt Radziwill. „Immer mehr ältere Menschen lassen sich Essen nach Hause liefern“, weiß er. Oft entstehe der Kontakt über Pflegedienste, aber auch die Personen selbst wenden sich an die Küche in Abtshagen.

Für Erwachsene gibt es zwei Essen zur Auswahl

Inge Reiche (81) aus Elmenhorst besucht dreimal pro Woche die Tagespflege des Pflegedienstes Beeskow in Abtshagen. Auch dort lassen sich mittags die Senioren das Mittagessen aus der Küche von Udo Radziwill schmecken. Quelle: Nadine Neujokath

Morgens um 4.30 Uhr werden in der Großküche die Herde angeschmissen – das ganze Jahr über außer an den Wochenenden, feiertags sowie an Heiligabend und Silvester. Eine Ausnahme bildet lediglich die jetzige Erntezeit, in der an den Wochenenden die Erntearbeiter mit Essen aus der Abtshagener Küche versorgt werden.

Zwei Gerichte haben die insgesamt fünf Köchinnen zuzubereiten. Während in die Kindertagesstätten und Schulen lediglich ein feststehendes Essen geliefert wird, können Erwachsene bei der Bestellung zwischen zwei Gerichten wählen, was sie am Arbeitsplatz oder zu Hause essen möchten. Oder auch im Speisesaal in Abtshagen. Denn dort schenken die Mitarbeiter der Küche werktags ebenfalls Essen aus – für 3,60 Euro pro Gericht.

Bye-bye Assiette: Essen kommt im Keramikgeschirr

Ab 8 Uhr rollen schon die ersten der insgesamt sieben Lieferfahrzeuge vom Gelände. Schließlich soll jeder Kunde spätestens um 12 Uhr sein Mittagessen haben. Bis zu 110 Kilometer fährt jedes Auto bei der Auslieferung. „Die weiteste Tour führt nach Bad Sülze“, berichtet Radziwill, der gern auch selbst mal die Auslieferung als Urlaubsvertretung übernimmt. „Der Kontakt zu den Kunden ist mir wichtig. Einfach, um auch ein Feedback zu bekommen“, sagt der Firmenchef.

Gut ankommen würde beispielsweise das Keramikgeschirr, in dem „sein“ Essen geliefert wird. „Wir verwenden nicht die typischen Assietten aus Alu. Das hat gerade für Privatpersonen den Vorteil, dass sie sich für das Wochenende schon Essen am Donnerstag oder Freitag liefern lassen, das Essen im Kühlschrank lagern und dann am Wochenende in der Mikrowelle aufwärmen können“, sagt Radziwill.

Hausmannskost geht am Besten

Der Firmenchef, der als Diplom Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik selbst nicht den Kochlöffel schwingt, weiß genau, was seine Kunden mögen. „Am besten geht Hausmannskost bei den Erwachsenen“, sagt er. Und trotzdem werde auch immer mal wieder etwas Neues ausprobiert. Vegetarisches beispielsweise. Fisch werde zwar oft gewünscht, erzählt er, jedoch seien diesbezüglich die Möglichkeiten begrenzt. Denn: „Letztlich soll das Essen, das morgens gekocht wird, auch noch mittags ansehnlich und nahrhaft sein.“

