Wer hat Hunde-Opi Branko aus Deyelsdorf gesehen?

Grimmen

Wer ein Haustier besitzt, weiß wie sehr man an ihm hängt. In Deyelsdorf machen sich gerade die Besitzer von Hund Branko große Sorgen. Der Rüde wird seit Dienstagabend schmerzlich vermisst. Das Schlimme: Der Hund ist schon ein kränklicher Opi auf vier Pfoten. Branko leidet an Demenz und verliert schnell die Orientierung.

Mit seinen fast zwölf Jahren kann er auch nicht mehr richtig gut hören und sehen. Kurz: Der arme Kerl ist sehr auf die Hilfe von freundlichen Menschen angewiesen. Branko ist übrigens nicht gefährlich. Wer ihn sieht, möchte sich bitte sofort per Mail in der Redaktion melden. Wir stellen den Kontakt her und helfen, dass der Hunde-Opi wieder sicher nach Hause kommt.

Von Carolin Riemer carolin.riemer@ostsee-zeitung.de