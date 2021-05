Wer hat in Grimmen eigentlich das letzte Wort?

Grimmen

Ein Bürgermeister plant Großes für seine Stadt. Sagen wir, er verspricht vor der Wahl, eine Schwimmhalle zu bauen. Kann er solche Pläne umsetzen? Es wird auf jeden Fall schwierig, und ohne Mitstreiter geht gar nichts.

Die Wahl um das Grimmener Bürgermeisteramt rückt näher. Am 6. Juni haben in Grimmen und den Ortsteilen der Stadt 8400 wahlberechtigte Einwohner die Möglichkeit, ihre Stimme in einem der drei Wahllokale abzugeben oder bereits zuvor ihrem Kandidaten eine Stimme per Briefwahl zu geben. Die OSTSEE-ZEITUNG hat in den vergangenen Wochen die zehn Bewerberinnen und Bewerber vorgestellt und sie nach ihren Beweggründen zur Kandidatur gefragt. Dabei äußerten sie diverse Vorstellungen, was sie während ihrer siebenjährigen Amtszeit bewegen wollen. Wir trafen nun Roland Wildgans, derzeit gemeinsam mit Heike Hübner stellvertretender Bürgermeister, und wollten wissen: Welche Aufgaben und Rechte hat eigentlich der Bürgermeister der Stadt Grimmen? Zudem gibt es Szenarien, die so sicher nicht jedem bekannt sind.

Nur eine Abwahl durch die Bevölkerung kann den Bürgermeister während der sieben Jahre aus dem Amt befördern

Rein rechtlich formuliert, vertritt der Bürgermeister die Stadt nach außen und vollzieht die Beschlüsse der Stadtvertretung. In Grimmen sind bei der Stadt und den nachgeordneten Einrichtungen rund 80 Personen angestellt. Der künftige Bürgermeister ist deren Chef und kann bei Mitarbeitern bis zu einer bestimmten Höhe der Vergütung auch über deren Einstellung entscheiden. Als Grundlage dienen hierbei die Kommunalverfassung und die Hauptsatzung der Stadt Grimmen. Gewählt wird der Bürgermeister in der Trebelstadt seit 1999 durch die stimmberechtigten Einwohner. Zuvor wurde ein neuer Bürgermeister durch die Stadtvertretung gewählt.

Dadurch, dass das Stadtoberhaupt von den Bewohnern gewählt wird, kann während der sieben Jahre auch nur eine Abwahl für ein vorzeitiges Ende der Amtszeit sorgen. „Sollte es dazu kommen, dass die Stadtvertretung im Laufe der sieben Jahre zu dem Entschluss kommt, dass sie aus den verschiedensten Gründen nicht mit dem Bürgermeister zusammenarbeiten kann, muss die Durchführung einer Abwahl beschlossen werden. Heißt konkret: Die Einwohner stimmen darüber ab. Stehen diese hinter der gewählten Person, bleibt diese im Amt. Auch wenn die Stadtvertreter dies nicht befürworten“, erklärt Roland Wildgans.

Und noch ein interessanter Fakt zur bevorstehenden Wahl: Sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen bekommen, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Personen mit den meisten Stimmen. Hat der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen genauso viele Stimmen wie eine andere Person, entscheidet das Los, wer in die Stichwahl geht. Ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario, aber schließlich gab es bis dato ja auch noch keine zehn Kandidaten.

Die Umsetzung von Wahlversprechen geht nur mit einer Mehrheit in der Stadtvertretung

Der Stadt Grimmen steht ein Haushalt von jährlich rund elf Millionen Euro zur Verfügung. Genügend Spielraum für den kommenden Bürgermeister, seine Projekte umzusetzen. „Dies stimmt so natürlich nicht“, betont Roland Wildgans. Denn der Nachfolger von Benno Rüster kann im Laufe eines Jahres lediglich über Ausgaben in Höhe von 5000 Euro aus seinem Verfügungsfonds weitgehend frei entscheiden. „Diese Summe ist dafür gedacht, wenn beispielsweise ein Bewohner oder eine Bewohnerin der Stadt ein besonderes Jubiläum feiert und der Bürgermeister gerne im Namen der Stadt ein kleines Präsent überreichen möchte. Quasi ein kleiner, ziemlich unbürokratischer finanzieller Spielraum für das Oberhaupt der Stadt“, erklärt er.

Kann der künftige Bürgermeister trotzdem seine Versprechen umsetzen und beispielsweise eine Schwimmhalle bauen oder ein neues Wohngebiet errichten? Den Wunsch kann er oder sie natürlich in die Stadtvertretung einbringen – jedoch braucht es für die Umsetzung eine Mehrheit in der Stadtvertretung. Diese entscheidet über die Realisierung sämtlicher Investitionen und hat hierfür den jeweils eingestellten Haushalt als Grundlage zu nehmen.

Um dies zu umgehen, könnte der neue „Chef“ sich ja einfach jede Menge Spendengelder besorgen und es eigenständig umsetzen – oder? Doch auch hier gibt es klare Vorschriften: Denn der Bürgermeister darf eigenständig lediglich Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen bis zu einem Wert von 99,99 Euro annehmen. Ist die Zuwendung höher, entscheidet erneut die Stadtvertretung oder der Hauptausschuss.

Heißt zusammengefasst: Nur durch einen mehrheitlichen Zuspruch der Stadtvertreter kann der Bürgermeister Projekte umsetzen.

Dies entscheidet der Nachfolger von Benno Rüster eigenständig

Doch gewisse Aufgaben obliegen auch dem Bürgermeister. Er ist der Chef der Verwaltung. Er repräsentiert die Entscheidungen – die in der Stadtvertretung beschlossen wurden – nach außen.

Und in Ausnahme- oder Dringlichkeitsfällen kann er auch ohne vorherige Absprache mit der Stadtvertretung handeln. Ein Beispiel: Am Sonntagabend wird dem Grimmener Heimatmuseum ein stadthistorisches Relikt angeboten. Dieses hat einen besonderen ideellen Wert für die Trebelstadt. Es besteht aber nur in diesem einen Moment die Chance, das Relikt zu bekommen. Dann darf der Bürgermeister aufgrund der bestehenden Dringlichkeit eigenständig entscheiden, muss sich aber im Nachgang die Zustimmung der Stadtvertreter holen.

Darf der neue Bürgermeister einer anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen?

Zur Wahl treten in diesem Jahr Polizisten, Krankenschwestern, Verwaltungsbeamte oder Bauunternehmer an. Dürfen sie – im Falle einer Wahl – ihrem jetzigen Beruf weiterhin nachgehen? „Da die Stadt Grimmen einen hauptamtlichen Bürgermeister hat, kann der Nachfolger von Benno Rüster nebenbei beispielsweise kein Geschäftsführer eines Unternehmens sein. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass der neue Bürgermeister weiterhin eine Firmenbeteiligung besitzt“, erklärt Roland Wildgans.

