Wer ist am Mittwoch in Fäsekow gegen einen Apfelbaum gefahren?

Fäsekow

Bekanntermaßen sind die Gemeindekassen in der Region ja nicht gerade prall gefüllt. Umso ärgerlicher, wenn in der Gemeinde ein Schaden verursacht und dieser dann nicht mal ehrlicherweise gemeldet wird. So geschehen am Mittwochabend auf der Strecke von Deyelsdorf nach Fäsekow – unweit des Friedhofs.

„Wahrscheinlich ist dort ein landwirtschaftliches Fahrzeug von der Strecke abgekommen, hat den Graben dann mit den Rädern aufgewühlt und einen Baum, sowie den angrenzenden Gehweg beschädigt“, informiert Bürgermeisterin Sandra Boy und sagt: „Hierbei hat sich der oder die Unbekannte auch noch einen Spiegel abgefahren.“ Die Bürgermeisterin der Gemeinde Deyelsdorf meint, dass so etwas natürlich passieren kann. „Dann sollte man aber auch so ehrlich sein und diesen Crash melden“, findet sie. Denn anderenfalls bleiben die Kosten für die Instandsetzung wieder bei der Gemeinde.

Wahrscheinlich ereignete sich der Zusammenprall mit dem Apfelbaum zwischen 22 und 23 Uhr am Mittwochabend. Die Gemeinde freut sich über Hinweise, damit der Schaden unkompliziert beseitigt werden kann.

