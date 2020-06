Wer zerstört die Vogelnester in Stoltenhagen?

Juchu, es sind vier! Vier kleine Adebars lugen in Stoltenhagen aus dem Nest. Und das, obwohl allerorten vermeldet wird, dass die Störche aufgrund der Trockenheit kein gutes Jahr haben, die Anzahl der Vögel zurückgeht. Allerdings ist es in Stoltenhagen wohl auch so etwas wie eine Patchwork-Familie. Denn es gab zwischendurch einen Partnerwechsel.

Einwohner beobachtet tierische Nachbarn

Woher ich das alles weiß? Von jemanden, der gleich nebenan zu Hause ist. Siegfried Kummerow hat die Familienbildung der Störche genau beobachtet und freut sich über den zahlreichen Nachwuchs.

Anzeige

Doch er hat noch mehr Tierisches aus Stoltenhagen zu vermelden: Denn dort gibt es ein Wesen, das Vogelnester zerstört. „Unser Vogelhaus mit Jungvögeln wurde total kaputt gemacht und auch das Spatzennest in der Dachrinne ist weg“, erzählt Siegfried Kummerow. Ein Jäger, den er daraufhin um Rat fragte, meinte, es könne ein Marder gewesen sein. Oder war es doch eher ein Waschbär, der dort sein Unwesen treibt?

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel