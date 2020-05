Werkzeuge aus Lagerhalle in Miltzow gestohlen

Miltzow

Im Fall eines Einbruchs in eine Lagerhalle in Miltzow bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wie sie informiert, verschafften sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu der Halle am Bahndamm. Gestohlen wurden Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer, im Wert von insgesamt circa 1000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Ungewöhnliches in dem Lagerhallenkomplex am Bahndamm beobachtet haben, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu wenden. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger