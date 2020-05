Wie Corona den Berufsabschluss einer jungen Grimmenerin durcheinanderwirbelt

Grimmen

Tränen trocknen, trösten, lustige Spiele gemeinsam mit den Kita-Knirpsen erfinden, Einschlaflieder singen und Angebote unterbreiten – das alles und vieles mehr wollte Julia Stauske in diesen Tagen tun.

Normalerweise würde die 22-Jährige jetzt gerade ihr Abschlusspraktikum ihrer Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher in der Naturkita des Grimmener Jugendfreizeit-Vereins in Sievertshagen absolvieren. Aber Corona macht auch durch diese Pläne einen Strich.

Anzeige

Praktikum fiel aus

Am 20. April sollte das Abschlusspraktikum beginnen – mit einer praktischen Prüfung als letzte Hürde in der Ausbildung. „Die schriftlichen Prüfungen haben wir gerade noch so vor den Einschränkungen hinter uns gebracht, von den mündlichen war ich befreit“, erzählt Julia Stauske, die aufgrund ihres Abiturs auch die Gesamtausbildung auf drei Jahre reduzieren konnte. Mitschüler könnten ihre mündlichen Prüfungen inzwischen in dieser Woche ablegen.

Weitere OZ+ Artikel

Weil der Kita-Betrieb unterbrochen war und vor allem, weil das Regionale Berufliche Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen als ihre Ausbildungsstätte als Vollzeitschule ebenso wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, fiel das Praktikum erst einmal aus. „Leider haben Schüler, die ins Praktikum gehen sollten, keine weiteren Informationen erhalten, ob das Praktikum verkürzt oder verschoben werden soll oder ob es einfach ausfällt. Oder sich das Ausbildungsende damit ganz verschiebt. Planen ging somit nicht“, bedauert sie.

Hausarbeit statt Abschlussprüfung

Am Montag, 4. Mai, gab es nun erste Infos, erzählt sie weiter. Der Plan: Keine praktische Prüfung, dafür aber eine Facharbeit, für die sich die Absolventen Thema selbst wählen dürfen. „Für mich stand sofort fest, dass es etwas mit Natur- und Umweltbildung im Kita-Bereich sein wird“, sagt junge Frau. Das Thema sollte ausgearbeitet und dann mündlich den Lehrern zur Prüfung vorgestellt werden – als Ersatz für die Abschlussprüfung. Schlechtestens mit einer „3“ dürfe man abschneiden, hieß es in der Info.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Darüber hinaus stand für Julia Stauske fest, dass sie – wenn die Kita wieder öffnet – trotzdem wenigstens ein paar Tage Praktikum in der Naturkita Sievertshagen absolvieren wolle. „Schließlich brauche ich Berufserfahrung“, begründet sie. Pflicht sei das aber bis am Anfang der Woche nicht gewesen.

Praktisches Arbeiten doch noch möglich

„Nun ist alles wieder anders“, meldete sich Julia Stauske am Donnerstag, 7. Mai. Diejenigen, die die Möglichkeit zum Praktikum haben, sollen es machen, erzählt sie. Wie lange? „Keine Ahnung.“ Fest steht momentan, dass es weiterhin keine praktische Abschlussprüfung geben und stattdessen eine Hausarbeit geschrieben wird. Julia Stauske: „Allerdings werden die Themen vorgegeben, sind aber noch nicht bekannt“, ärgert sie sich ein wenig, dass es nun wahrscheinlich nichts mit Natur und Umwelt zu tun haben wird.

Informiert wurden die Erzieherschüler auch darüber, dass es in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder Veränderungen geben kann. „Das ist verständlich, aber gar nicht immer so einfach“, sagt sie. Denn schließlich arbeitet Julia seit Jahren nebenbei in einem Discounter – auch um sich ihr Hobby, das eigene Pferd, leisten zu können. Und auch, um die Zeit bis zum richtigen Berufseinstieg optimal zu überbrücken. „Ich möchte nämlich erst im Oktober in einer Kita einsteigen und vorher nach Peru reisen“, erzählt sie.

Sehen, wie es weitergeht

Mehrere Bewerbungen hat Julia bereits abgegeben, auch zu Vorstellungsgesprächen ist sie eingeladen. „Auf jeden Fall möchte ich in der ländlichen Region bleiben“, sagt sie. Dann gilt es außerdem, eine passende Wohnung zu finden, denn zurzeit wohnt sie noch bei ihren Eltern in Grimmen, und möglichst einen passenden Job für ihren Freund, der sein Studium zum Maschinenbau-Ingenieur ebenfalls beendet.

„Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin Optimist“, sagt Julia Stauske. „Aber Corona wirbelt mein Leben zurzeit ganz schön durcheinander.“

Erfahren Sie mehr über die Autorin

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel