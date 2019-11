Weil der gläubige Kraftsportler in der DDR nicht studieren durfte, fuhr er auf einem Fischkutter, machte eine theologische Ausbildung und leitete die Wasserburg Turow. Nun renovierte er seine Kirche und erzählt, warum er einfach kein Ende fand.

Wie Klaus Harm in Kirch Baggendorf aus Versehen fast eine ganze Kirche strich

Kostenlos bis 18:30 Uhr Wie Klaus Harm in Kirch Baggendorf aus Versehen fast eine ganze Kirche strich