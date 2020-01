Grimmen

Das Grimmener Stadtkulturhaus „ Treffpunkt Europas“ feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Seit 50 Jahren ist das Veranstaltungsgebäude der kulturelle Anlaufpunkt der Region. Tausende Künstler eroberten in fünf Jahrzehnten die große Bühne, Hunderttausende Besucher wurden bei den verschiedensten Events unterhalten.

Die OSTSEE-ZEITUNG blickt im Jubiläumsjahr in einer Serie auf die Höhepunkte eines halben Jahrhunderts Kultur in der Trebelstadt zurück. Teil 1: die Entstehungsgeschichte!

Am 20. Dezember 1970 wurde das Kulturhaus eröffnet

Man kann mit Fug und Recht davon sprechen, dass das Grimmener Kulturhaus eine ganz besondere Einrichtung ist. Nicht nur das Platzangebot, die Verwandlungsfähigkeit und Akustik des Hauses sind einmalig. Auch seine Entstehungsgeschichte. Nach gerade einmal zwei Jahren Bauzeit wurde das Kulturhaus am 20. Dezember 1970 eröffnet. Es steht genau zwischen der Altstadtgrenze und dem Neubauviertel.

Eigentlich sollte das Haus in Reinkenhagen entstehen

Da sollte es aber eigentlich gar nicht hin. Die Planer hatten seinerzeit die Idee, einen Kulturtempel in Reinkenhagen zu errichten, weil dort der zentrale Ort der Erdölförderung war. Aus Kostengründen war das Projekt auf dem flachen Land aber nicht realisierbar. Und damit kam Grimmen ins Gespräch. Schließlich wohnten hier die meisten Leute. Doch das Vorhaben war alles andere als einfach. Zum damaligen Zeitpunkt brauchte man in der Trebelstadt einfach mehr Wohnungen für die Beschäftigten des Erdölbetriebes. Auf der damals großen Freifläche vor dem heutigen Kulturhaus sollte ein Punkthaus für das Neubaugebiet Südwest entstehen. Ein zehnstöckiges Hochhaus sollte der Blickfang werden.

Das Stadtkulturhaus in Grimmen bei Nacht. Quelle: Raik Mielke

Aufgrund des Wohnungsmangels wurde der Bau zum Streitthema

Und direkt davor, hatte man sich nun entschieden, sollte das Kulturhaus für den Kreis errichtet werden. Aber die Fläche reichte damals nicht aus und so waren enorme Vorarbeiten erforderlich, die in der Stadt für heiße Diskussionen sorgten. Als erstes ging es um die zentrale Straße Am Steingern. Noch heute ist ein Teil dieser Straße zu sehen. Es ist der Weg, der aus Richtung Ampelkreuzung kommend hinter der Lindenstraße zum Hof des Kulturhauses führt. Damals ging diese Straße durch, bis zum Bauernhof Beyer, der sich in der Nähe der heute Südlichen Randstraße befand.

Aber es sollte nicht das einzige Streitthema bleiben, denn das Wohngebäude Freynik, das sich neben der kleinen Verkaufshalle befand, musste ebenfalls zugunsten des Kulturhauses weichen. In Zeiten der Wohnungsnot gab es damals nur wenig Verständnis dafür. Zudem wurde ein Teil des ehemaligen Marinelagers erschlossen. So konnte der Bau nach vielen Diskussionen starten.

Künstler, Stadtvertreter und ehemalige Weggefährten vor dem Kunstwerk an der Vorderfront des Kulturhauses. Diese Malerei ist mehr als 40 Jahre alt. Sie wurde durch die Künstler im Jahre 2013 farblich mit den Originalfarben neu in Szene gesetzt. Sie zeigt die Stadt und ihre Erdölgeschichte. Quelle: Raik Mielke

Das i-Tüpfelchen war die Kellerbar

Zu jener Zeit war es unbedingt notwendig, das Kulturhaus zu unterkellern. Damals war eine tägliche Belieferung nicht möglich, so dass man dringend Lagermöglichkeiten benötigte. Dieser nötige Raum wurde mit dem Keller geschaffen. Das i-Tüpfelchen, das sich aus dieser Maßnahme ergab, war mit Sicherheit die Kellerbar. 82 Personen fanden hier Platz und da die Szene-Bar weit über die Bezirksgrenzen einen sehr guten Ruf genoss, war es damals immer schwer, reinzukommen.

Heute finden jährlich über 100 Veranstaltungen statt

Heute fasst der Saal bei Tanzveranstaltungen 1000 Gäste. Auch wenn es die Nachtbar inzwischen nicht mehr gibt, an Attraktivität hat der „ Treffpunkt Europas“ nichts verloren. Seit 2004 trägt das Kulturhaus diesen Namen. Ein Jahr zuvor wurde es mit Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ und einer Landesförderung umfangreich saniert. Heute zählt die Einrichtung zu den größten und modernsten Kulturhäusern des Landes. Jedes Jahr werden im Grimmener „ Treffpunkt Europas“ über 100 Konzerte, Shows, Tanz- und Galaveranstaltungen sowie Komödien und Lesungen angeboten.

Die nächsten Veranstaltungen 25. Januar 2020 – 19 Uhr: Kabarett „Herr Holm – Neben der Spur“ 1. Februar 2020 – 21 Uhr: „Northern Lite live“ 6. Februar 2020 – 18 Uhr: „Winterball des Grimmener Gymnasiums“ 9. Februar 2020 – 16 Uhr: Puppentheater „Pittiplatsch – so ein Zirkus“ 15. Februar 2020 – 19 Uhr: Vortrag „ Afrika - Im Banne der Wildnis“ 29. Februar 2020 – 19 Uhr: „Orchesterfest des JBO Grimmen“ 8. März 2020 – 14 Uhr: Frauentagsfeier „Herricht & Preil / DJ Putzi“ 14. März 2020 – 20 Uhr: radio B2 „Schlagerparty“ 22. März 2020 – 19 Uhr: Tanzshow „Dance Masters – Beste of Irish Dance“ 29. März 2020 – 16 Uhr: Musikshow „Immer wieder sonntags“

Mehr zum Thema:

Prosit Neujahr: Beste Partystimmung im Grimmener Kulturhaus

Stadtkulturhaus „ Treffpunkt Europas“ feiert 50. Geburtstag

Von Raik Mielke