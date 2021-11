Vorpommern

Am 1. Januar 1871 trat die Verfassung des Deutschen Reiches in Kraft und am 18. Januar wurde der preußische König zum Kaiser Denkmale Wilhelm I. standen in vielen Städten, so auch in Barth, Greifswald und Anklam. Die Demminer Dragoner und andere pommersche Truppen kämpften in den Kriegen 1864, 1866 und 1871 ebenso wie die Schiffe des Norddeutschen Bundes, die an der Ostsee stationiert waren.

Die Bundesrepublik feiert den 150. Geburtstag eines einheitlichen deutschen Staates nicht. Wissenschaftler ringen um das Erinnern an das Kaiserreichs, das zum führenden Industriestaat Europas aufstieg und bis zum ruhmlosen Ende 1918 den Durchbruch zur „klassischen Moderne“ schaffte, wie Andreas Braune, Michael Dreyer, Markus Lang und Ulrich Lappenküper als Herausgeber des Buches „Einigkeit und Recht doch Freiheit? Das Deutsche Kaiserreiches in der Demokratiegeschichte und Erinnerungskultur“ schreiben. Die Beiträge des im Steiner-Verlag erschienen Buches befassen sich mit dem ambivalenten Platz des Kaiserreiches in der deutschen Demokratiegeschichte. Sie diskutierten auch die These eines deutschen Sonderweges.

Antisemitische Ausschreitungen

Aus der Vielfalt lesenswerter Beiträge seien Bemerkungen zur Stellung der jüdischen Deutschen genannt werden. Laut Tobias Hirschmüller feierte die jüdische Presse die Proklamation des Kaisers, rühmte die Leistungen der Soldaten mosaischen Glaubens. Wie Sabine Mangold-Witt schreibt, erfüllten sich nicht alle Hoffnungen. Aber: Die Mehrheit der deutschen Juden habe bis zum Ersten Weltkrieg das Kaiserreich auch im europäischen Vergleich als „Ort der Emanzipation (erlebt), in dem sie als gleichberechtigte Bürger mit vielfältigen gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten weitgehend frei von Gewalterfahrungen, wenn auch nie bedingungslos anerkannt, leben konnten.“ Dabei gab es Phasen wie die antisemitische Kampagne 1880/81. In Pommern und Westpreußen kam es zu antisemitischen Ausschreitungen.

Andreas Braune, Michael Dreyer, Markus Lang, Ulrich Lappenküper (Hg.): Einigkeit und Recht, doch Freiheit? Das deutsche Kaiserreich in der Demokratiegeschichte und Erinnerungskultur, ISBN 978-3-515-13150-6,

Von Eckhard Oberdörfer