Wie ich in Grimmens riesiger Flohmarkthalle meinen alten Ranzen fand

„So nimm’ erst mal ein Auge“, sagt Ingeborg Manthey. Die Begrüßung vor dem denkmalgeschützten Speicher in der Stoltenhäger Straße fällt herzlich aus. „Komm, ich zeig dir erstmal alles.“ 2400 Quadratmeter umfasst die Verkaufsfläche mittlerweile – drei Etagen im Speicher und daneben noch eine große Halle.

„Da bist du aus Grimmen und kennst das hier gar nicht ?“, fragt die 65-Jährige, während sie die Treppe in die erste Etage nimmt. „Ich arbeite erst seit kurzem wieder hier“, entschuldige ich mich, „bevor ich wegging, war hier noch ein Baumarkt.“ Danach stand alles eine Weile leer, erklärt Ingeborg Manthey. „Das war hier alles kaputt und verwahrlost.“

Weihnachtsbasar und Flakgeschütze

Oben angekommen schaltet sie das Licht ein. „Schau mal, das ist unser Weihnachtsbasar.“ Ein glitzernder Parcours aus Baumschmuck, Engeln, Lametta und Schneemännern erstreckt bis an das Hallenende. Hunderte Kugeln sind nach Farben in Kisten sortiert. Krippenfiguren und Dekokram bilden kurios zusammengewürfelte Stillleben: Das Jesuskind wird von einer Gruppe Pinguinen bewacht.

Ein Gang weiter eine neue Welt: Auf einer Modelleisenbahnplatte steht ein Bauernhof mit Ferkeln, ein Wasserturm, eine Kirche und ... Moment mal. Flakgeschütze? Tatsächlich lauern da winzige Soldaten in einem Schützengraben. Mitten durch die heile Miniaturwelt marschiert die deutsche Armee. „Wer hier nichts findet, ist selber schuld“, sagt die Ladeninhaberin.

„Tischdecken gehen immer“

Der Rundgang geht eine Etage höher weiter. Möbel soweit das Auge reicht. Sitzgruppen, Hocker, Anrichten – auch aus den 50er Jahren. „Es gibt viele junge Leute, die wieder umdenken und so was kaufen.“ Wir marschieren zurück ins Erdgeschoss. Hier ist es besonders verwinkelt.

Immer wieder kommen Kunden herein. Jeder wird von Ingeborg Manthey ansatzlos geduzt. Einige stöbern herum, andere suchen gezielt in den Abteilungen mit privaten Fotos, Schallplatten, Waschmaschinen, Sammeltassen, Kleidung, Spielzeug – unfassbare Mengen von allem lagern hier regalweise. Ihre Hand gleitet über eine meterlange Krawattenreihe, über Tischdecken und Gardinen. „Die gehen immer. Manche kaufen den Stoff, um etwas neues daraus zu nähen.“

Eine Erscheinung: Mein Schulranzen!

Und plötzlich habe ich eine Erscheinung: Abgeschrabbelt, braun, unförmig und sehr vertraut, steht mitten im geordneten Chaos mein alter Schulranzen. Kann das sein? Ich überlege, doch so sah er aus. Zugegeben, hübsch ist er nicht, wirkt eher wie eine Aktenmappe. Selbst der Aufnäher mit Schmetterling ist trostlos. Vier Jahre lang bin ich mit genau diesem Modell zur Schule gegangen.

Aufgeregt erzähle ich Ingeborg Manthey und den anwesenden Kunden, dass mein Mitschüler André Labrenz genau den gleichen hatte. In Gedanken gleite ich ins Jahr 1985: Ich hüpfe über den Hof der Robert-Koch-Schule, ein Laster bringt die Schulmilch. Im Klassenzimmer wartet Fräulein Zehm – ja, damals sagte man noch Fräulein – die tollste Lehrerin der Welt.

Unbezahlbare Erinnerung: Macht drei Euro

Die Händlerin könnte gerade 50 Euro verlangen und ich wäre im Überschwang bereit sie zu zahlen. Meine zur Schau gestellte Begeisterung, bringt mich in eine ungünstige Verhandlungsposition. Neugierig untersuche ich die Mappe. Die Verschlüsse gleiten auf, ich klappe den Deckel hoch und kann es nicht fassen: In blauer Schrift, ganz krakelig steht da ein Name. André Labrenz. Verrückt, ob er weiß, wie unser Ranzen – ich finde, es ist ein bisschen auch meiner – hierher kam?

Was soll die Reise in die Vergangenheit kosten: „Gib mir drei Euro“ sagt Ingeborg Manthey. Mehr als fair. Glücklich ziehe ich von dannen und rufe meinen alten Mitschüler André an. „Das ist ja der Oberhammer! Ich muss meine Mutter fragen, wie die Mappe dort gelandet ist.“ Das würde ich auch gern wissen. Er kann es mir nächstes Jahr beim Klassentreffen erzählen, wenn ich ihm seine Tasche zurückgebe.

