Wie sich Wolgaster Frauen für Kranke und das Militär einsetzten

Wolgast

Im Jahr 1862 wurde der Vaterländische Frauenverein für den Kreis Usedom-Wollin gegründet. In Wolgast, so meldet die Stralsundische Zeitung vom 1. Februar 1885, bestand bereits ab 1854 ein solcher Verein, der per Statut vom 15. Mai 1870 in den übergeordneten gemeinsamen Verband der Vaterländischen Frauenvereine eingefügt wurde.

„Für Zeiten des Krieges“, so hieß es damals, „stellt sich der Verein dem Vaterlande zu jeder ihm möglichen Dienstleistung bereit. Sonst ist sein nächster Zweck die verordnete Pflege der bedürftigen Kranken in hiesiger Stadtgemeinde.“

1885 stand dem Wolgaster Verein Frau Geheimrat Wilhelmine Homeyer, geb. von Schubert (1802-1890), vor, verwitwete Ehefrau des Wolgaster Kaufmanns und Reeders August Wilhelm Homeyer (1793-1856). Seinerzeit gehörten 96 Damen zum Verein. Während der Jahreshauptversammlung am 27. Januar 1885 konnte die Vorsteherin eine stolze Vorjahresbilanz verkünden. Demnach waren 1884 von den Frauen insgesamt 3427 Portionen Mittagessen an 71 Kranke ausgegeben worden. Dazu wurden aus der im Wesentlichen von Wilhelmine Homeyer gespeisten Vereinskasse 2898 Liter Milch, 180 weitere Mittagsportionen aus der Wolgaster Volksküche, 36 Flaschen Wein sowie Selters, Bier und Fleisch finanziert.

Die Speisungen erfolgten nach exaktem Plan

„Alle diese Speisungen“, so wird seinerzeit berichtet, „geschehen nach einem genau geordneten Plan zum großen Segen der hiesigen Gemeinde. Die persönliche Verbindung mit den Kranken wird durch die Vorsteherinnen der zehn Krankenbezirke, durch die Gemeindepflegerin und durch die Geistlichen vermittelt.“

Die erwähnte Bilanz wies überdies einen Geldbetrag in Höhe von 85 Mark aus, der vom Vaterländischen Frauenverein zu Greifswald übergeben worden war. Das Geld stammte aus einer Zuwendung des Frauenvereins zu Berlin und des Verbandes der Frauenvereine der Provinz Pommern und sollte dazu dienen, das Leid der während der Sturmflut vom Dezember 1883 im damaligen Kreis Greifswald Geschädigten zu lindern. Die Summe wurde in Wolgast an acht Bewohner gemäß ihrer jeweiligen Schadenshöhe und Bedürftigkeit verteilt.

Kopfnetze, Schlummerrollen, Salbenläppchen

Auch im Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 war der Wolgaster Verein bereits aktiv. Detailliert berichtet der Wolgaster Anzeiger jenes Jahrgangs vom Engagement der hiesigen Frauen – auch damals schon unter der Leitung von Wilhelmine Homeyer, die für ihren Einsatz später mit dem Verdienstkreuz von 1870/71 geehrt wurde. Die Zeitung vom 24. September 1870 vermeldet den Inhalt der fünften aus Wolgast abgeschickten Sendung: 43 wollene Leibbinden, 114 Paar wollene Strümpfe, 21 Bettlaken, 44 Handtücher, 200 Kompressen, 33 Hemden, 2 Paar Schuhe, 2 Pack Salbenläppchen, 13 Schlummerrollen, 7 Kopfnetze, 5 wollene Unterjacken, 6 Unterbeinkleider, 145 diverse Binden, 8 Unterlagen, 65 dreieckige Tücher, 30 Paar Fußlappen, 24 Kopfkissenbezüge, 5 große Bezüge, eine Decke und ein Pack Watte.

Gesandt wurde das Material an den Vaterländischen Frauenverein in Berlin unter der Adresse Ferdinand Jaques in der Mauerstraße 36 mit der Bitte „um Vermittelung an unsere Truppen“ und mit dem besonderen Vermerk, „die wollenen Leibbinden und Strümpfe womöglich für die vor Metz stehenden Mannschaften des II. Armee-Corps zu verwenden“.

Von Tom Schröter