Grimmen

Bienen sind fantastische Tiere: älter als die Menschheit, mit Eigenschaften wie Kommunikation, Schwarmintelligenz und Sinnesleistungen, die uns bei Weitem überlegen sind. Sie sind ein wichtiges Glied im Gleichgewicht der Natur. Sie als Imker zu halten, erfordert Wissen, Verantwortung und Begeisterung. Aber wie ist der Weg dahin? Die Imker des Imkervereins Miltzow-Horst haben für die OZ-Leser die wichtigsten Anforderungen zusammengestellt:

Imker in spe sollten folgende Fragen beantworten

Mag ich Bienen, auch wenn sie manchmal stechen? Habe ich möglicherweise eine Bienengiftallergie?

Habe ich genug und flexibel Zeit vor allem zwischen April und August?

Habe ich die Möglichkeit, anfangs etwa 1500 Euro in die Ausrüstung zu investieren?

Voraussetzungen

Grundvoraussetzung ist ein geeigneter Standort. Dazu gehört neben dem Nahrungsangebot aus Blühpflanzen das Einverständnis der Nachbarn sowie Platz für Gerätschaften. Etwa 20 Bienenvölker können je Quadratkilometer gehalten werden.

Wichtig sind Kenntnisse über die Biologie der Biene, über ihre Entwicklung über das Jahr, über die wichtigsten Krankheiten (Varroamilbe, Amerikanische Faulbrut, Nosema apis), über die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Meldepflicht, Honigverordnung, Haftungsfragen, Wanderregeln) über Pflegearbeiten durch den Imker (die „gute imkerliche Praxis“).

Gut geht das Imkern gemeinsam mit anderen, am besten in einem Imkerverein vor Ort. Das ist auch eine Voraussetzung für den Erhalt möglicher Landesfördermittel. Bei einem Anfängerlehrgang des Landesverbandes kann man sich mit den Besonderheiten der Honigbiene vertraut machen: www.imkermv.de. Auch auf der Internetseite www.die-honigmacher.de kann man sich informieren und an einem Anfängerlehrgang teilnehmen, der ebenfalls als Grundlage für Fördergeldern zur Anschaffung von Bienenkästen und benötigten Materialien anerkannt wird.

Erste Schritte

Der beste Weg ist der Kontakt zu erfahrenen Imkern in der näheren Umgebung. Wenn möglich, sollte der Jungimker denen zunächst ein Bienenjahr hinweg über die Schulter schauen und mithelfen.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Literatur, vielerorts werden Imkerkurse angeboten.

Dann steht die Entscheidung nach gründlicher Beratung durch einen Imkerpaten für eine bestimmte Betriebsweise, Bienenrasse und den jeweiligen Beutentyp an.

Anschaffung der grundlegenden Ausrüstung (Beuten, Werkzeug, Schutzkleidung).

Beschaffung der Bienenvölker: Am besten ist es, wenn der Jungimker mit drei Völkern beginnt und die Bienen aus der näheren Umgebung stammen. Den Kauf von Bienen aus dem Internet (Paketbienen) lehnen die Imker des Vereins Miltzow-Horst ab. Sie haben in der Regel nicht das vorgeschriebene Gesundheitszeugnis, sind nicht an das örtliche Klima angepasst und können Krankheiten einschleppen.

Von Almut Jaekel