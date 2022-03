Wiedereröffnung in der Marina Neuhof: Darauf können sich die Gäste freuen

Neuhof

Endlich ist es soweit: Nach knapp zwei Jahren Stillstand öffnet das Restaurant in der Marina Neuhof unter neuer Führung. Sabine Fritsche und Mike Kolbeck machen ihren Traum vom eigenen Restaurant wahr und eröffnen am Donnerstag, dem 31. März. Unter dem bekannten Namen „Alte Ziegelei“ wollen die beiden Urberliner künftig das Lokal führen. Dabei wird die Chefin höchstpersönlich in der Küche stehen.

Von Berlin über den Süden in den hohen Norden

Als gelernte Köchin arbeitete sie einst bei der Carlos Aviation Catering Network GmbH in Berlin Schönefeld. Diese belieferte Privatjets, deren Gäste oftmals Schauspieler, Geschäftsreisende oder auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel waren. In ihrem Leben hat Sabine Fritsche schon einiges erlebt. Nach einem Studium zur Hotelbetriebswirtin und einer zweijährigen Tätigkeit als Lokführerin in Bayern führte der Weg nun in die Selbstständigkeit. Doch die Zeit sei auch sehr schön gewesen, erinnert sie sich schmunzelnd. Sie habe viele Erfahrungen gesammelt und tolle Leute kennengelernt.

Geschäfts- und Lebenspartner Mike Kolbeck war die letzten eineinhalb Jahre praktisch ein Allrounder. Als Beschäftigter eines Gebrauchtwarenhauses in Berlin Reinickendorf war er Beschaffer, Verkäufer, Fahrer und vieles mehr. Eine gute Voraussetzung, um zukünftig den Service und die Theke zu schmeißen, denn auch hier wird er mehrere Tätigkeiten ausüben. Gespräche mit zukünftigem Personal gab es schon, trotzdem sei man weiter auf der Suche nach Servicekräften.

Regionale Küche frisch zubereitet

Freuen dürfen sich die Gäste zukünftig über eine deutsche Küche mit regionalem Bezug. Dabei werde alles frisch verarbeitet und gekocht. Auf Tiefkühlware würde man verzichten. Ein heimischer Jäger sowie ein Schäfer konnten bereits für die Versorgung mit frischem Fleisch gefunden werden. Angedacht seien neben frischen Vor- und Nachspeisen drei bis vier täglich wechselnde Hauptgerichte. Klassiker wie das Schnitzel werde es jedoch trotzdem immer geben, auch wenn sie nicht auf der Karte stünden. So wolle man unbedingt auch auf die Wünsche der Kunden eingehen.

Auch für Getränke sei gesorgt, denn der Deal mit dem Getränkelieferanten steht schon. Auf der Suche sei man aktuell jedoch noch nach einem Lieferanten für frischen Fisch, denn dieser gehöre am Bodden unbedingt dazu. Zwischen den Hauptmahlzeiten werde es verschiedene Kaffeespezialitäten und frisch gebackenen Kuchen geben. Geöffnet ist bis Mai in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr, ab Juni dann täglich von 12 bis 22 Uhr.

Von der Terrasse des Marina-Restaurants in Neuhof haben Besucher einen herrlichen Blick auf den Strelasund, die Halbinsel Devin und die Insel Rügen. Quelle: Almut Jaekel

Ideen für die Zukunft gäbe es viele, ob diese jedoch schon in vollem Umfang noch in diesem Jahr stattfinden könnten, sei ungewiss. Für den Auftakt und das Jahr 2022 sieht der Kalender schon mal gar nicht schlecht aus. So stünden bereits Jugendweihen, Geburtstage und ein Treffen der Nachbarschaftshilfe an. So könne es weitergehen, berichten die neuen Pächter. Besonders gefreut hätte es die beiden, dass es ganz viel Unterstützung von der Marina Neuhof gab. So konnten alle Fragen gestellt werden und es gab wertvolle Tipps zur Umsetzung.

Auch wenn es aktuell noch nicht so viele Bekanntschaften gäbe, wünsche man sich einen friedvollen Umgang untereinander und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Gepachtet sei die Lokalität auf unbestimmte Zeit. Diese Option wollten sich beide auf jeden Fall lassen, es kann ja doch immer mal etwas Unverhofftes passieren und so sind sich beide einig: „Wir wollen es nur gemeinsam machen.“ Inzwischen seien die beiden seit 7 Jahren ein Paar, Schäferhund Vasco ist Begleiter und zugleich Maskottchen der neuen Lokalität.

„Dann können wir theoretisch mit dem Boot zur Arbeit fahren“

Die Verbundenheit zum Wasser bestand bereits in Berlin. Hier hätten die beiden bereits ein Boot gehabt, mit dem sie des Öfteren auf dem Müggelsee oder dem Langen See unterwegs waren. Und so verschlug es sie auf die Halbinsel Drigge (Rügen). Hier erwarben sie im November vergangenen Jahres eine Ferienanlage mit 5 Wohnungen, von denen sie selbst eine bewohnen. Wenn sich der Alltag gefunden und man sich eingelebt habe, wolle man sich auf jeden Fall auch wieder ein Boot zulegen.

„Dann können wir theoretisch mit dem Boot zur Arbeit fahren.“ sagt der 58-Jährige lachend. Am Donnerstag geht es nun endlich los. Sabine Fritsche und Mike Kolbeck freuen sich auf ihre Gäste und neue Bekanntschaften. Mit der Wiedereröffnung des Restaurants in der Marina Neuhof wird für Einheimische und Touristen ein vertrauter Ort erneut mit Leben gefüllt.

Von Nancy Steinweller