Wildpinkler und Pöbelei: Was passiert Abends in Grimmen Südwest?

Es wird Abend im Stadtteil Südwest. Auf dem Spielplatz am Innenring, inmitten der Neubaublöcke, sitzen etwa 20 Menschen im Schatten der alten Bäume. Sie erzählen, trinken Bier, rauchen. Viele Anwohner führen ihre Hunde aus. Es ist ein normaler Sommerabend in Grimmen. Doch trügt der friedliche Schein?

Im sozialen Netzwerk „ Facebook“ beschreiben viele Menschen Situationen, die man lieber nicht in der Nachbarschaft erleben möchte: Am Fußball- und auf einem Wäscheplatz treffen sich große Gruppen, die zusammen trinken, laut sind und ihre großen und kleinen Geschäfte in den Büschen neben dem Spielplatz verrichten.

Unerträglicher Gestank

Der Gestank sei unerträglich. Hunde laufen ohne Leine, Flaschen werden kaputt geschlagen und die Scherben einfach liegen gelassen. An Tages- oder Nachtzeiten halte sich niemand. Rücksicht sei ein Fremdwort. Es werde gepöbelt, geschrien und die Nachtruhe von vielen Menschen gestört.

Die Zeit rückt voran an diesem Abend. Die Gruppen werden größer. Während sich auf der einen Seite des Parks eher jüngere Menschen treffen, ist die Generation auf der anderen Seite um einiges älter. Die Spielgeräte sind verwaist – vielleicht ist es einfach nur zu heiß zum Rutschen, Klettern oder Schaukeln.

Eine ältere Dame sitzt etwas abseits. Sie erzählt, dass sie seit einem Jahr in Südwest wohne. Gestört habe sie sich noch nie gefühlt. „Dann trinken sie eben ihr Bier im Park. Die haben alle kleine Wohnungen und treffen sich hier. Sollen sie doch . . .“, sagt sie.

Gesamtpaket soll Lösung schaffen

Nicht ganz so entspannt werden die Meldungen der Anwohner im Rathaus aufgenommen. Dass es auf dem Spielplatz neben dem Fußballplatz nicht immer gesittet zugeht, weiß Grimmens stellvertretender Bürgermeister Roland Wildgans, nachdem sich auch bei ihm einige Anwohner beschwerten. „Manchmal wird gepöbelt, Alkohol im Übermaß getrunken und wild uriniert“, beschreibt er seine eigenen Eindrücke.

Besonders im Mai soll es schlimm gewesen sein. Auch wenn er das Gefühl hat, dass es in den vergangenen Wochen ruhiger geworden ist, werde derzeit ein „Gesamtpaket“ geschnürt. „Um die Dinge nachhaltig in Ordnung zu halten, treffen wir Absprachen mit der Polizei. Es wird abgestimmte Aktionen geben, um eine vernünftige Lösung zu finden.“

Roland Wildgans zeigt Verständnis für beide Seiten. „Natürlich möchte man nicht den ganzen Tag in seiner Wohnung verbringen und trifft sich gern mit Freunden.“ Doch wenn es überall nach Urin stinkt und Anwohner über Lärmbelästigung klagen oder Angst haben – dann versteht auch der stellvertretende Bürgermeister keinen Spaß mehr und schreitet ein. „Zeitweise ist es wirklich einer von Grimmens Brennpunkten“, sagt er.

Keine Straftaten bekannt

Als „Problemchen“ bezeichnet es hingegen Polizei-Chef Dietmar Grotzky. „Die örtlichen Begebenheiten laden zum Treffen ein. Straftaten sind hier aber seit Jahren nicht vorgekommen – beziehungsweise nicht angezeigt worden – und Schwarz-Pinkler fallen nicht ins Aufgabengebiet der Polizei.“ Natürlich sei auch der Spielplatz im Innenring in die regelmäßigen Polizei-Streifen eingebunden und die Treffen seien nicht unbeobachtet geblieben. 35 Euro kostet das wilde Urinieren übrigens – im Beamtendeutsch nennt sich das: Belästigung der Allgemeinheit.

Heike Räbisch arbeitet beim Stadtbauhof und ist zuständig für die Spielplätze in Grimmen. Drei Mal pro Woche räumen sie und ihre Kollegen den Platz im Innenring auf. Papier, Flaschen, Scherben, Kot. „Das kommt natürlich vor und ist alles andere als angenehm“, beschreibt sie die Situation. Ob der Kot nun von Hunden oder Menschen stamme, kann sie nicht sagen. „Darüber überlegt man auch nicht mehr, wenn man erst einmal mit dem Rasenmäher drübergefahren ist.“ Dass der Innenring besonders auffällig sei, kann sie nicht bestätigen. „Uns bereitet die Freizeitanlage am Rodelberg größere Sorgen und mehr Arbeit.“

Von Carolin Riemer