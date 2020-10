Wildschwein-Rotte in Rodde sorgt für Unfall

Rodde

Eine Wildschwein-Rotte in Rodde wurde einer 51 Jahre alten Autofahrerin am Montagmorgen zum Verhängnis. Um 8.48 Uhr stieß die Fahrerin eines VW-Golf auf der Straße mit den Tieren zusammen. Die Frau blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Ein Wildschwein überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Wagen der Frau entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, er war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Besonders nach der Zeitumstellung am Wochenende müssen Autofahrer noch stärker mit Wildwechsel auf den Straßen rechnen. Besonders aktiv sind die Tiere in den Stunden der Dämmerung.

Von Carolin Riemer