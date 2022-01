Willershusen

Das für Durchfahrende eher unscheinbare Dorf Willershusen liegt langgezogen ohne Dorfkern zwischen den Süderholzer Ortsteilen Kreutzmanhsagen und Neuendorf. Die Einwohner lieben ihren Wohnsitz und leben zufrieden in ihrer Gemeinschaft. Die konnte beim Dorffest im September vergangenen Jahres mal wieder aufleben. Fast alle Nachbarn und Bewohner waren da. Landwirt Udo Arndt hatte die Idee – und wer konnte, half bei den Vorbereitungen. Dafür wurde der alte Schweinestall am Borgwallhof leergeräumt, das Umfeld gemäht. Und jeder brachte etwas zum Essen mit.

Das Schwein am Spieß drehte sich schon seit morgens. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und eine Bastelecke. „Niemand kam mit leeren Händen. Die Kinder, eins, zwei, drei … viele waren versorgt mit Süßigkeiten, Eis und Treckerfahren. Aber auch die „großen“ Kinder hatten ihre Freude an den unterschiedlichsten Gefährten. Vom ältesten Einwohner mit über 80 Jahren bis zum jüngsten, noch in Mamas Bauch – alle verlebten einen schönen Nachmittag und Abend. Im Dunkeln leuchteten die Feuer und die Lichtspiele eindrucksvoll.

„Spätestens nächstes Jahr im September, so waren sich alle einig, wiederholen wir das Fest“, berichtet Martina Bochmann von dem schönen Fest zum Sommerende. Sie wohnt seit 1984 in Willershusen, hat hier eine Familie gegründet. Die beiden erwachsenen Kinder kommen gerne zu Besuch zu ihrer Mutter. Martina Bochmann stammt ursprünglich aus dem Erzgebirge, wohnt mittlerweile jedoch die längste Zeit ihres Lebens in Willershusen. Warum das so ist, fasst sie wahrscheinlich stellvertretend für die meisten Nachbarn so zusammen: „Wir verstehen uns alle gut und man kann zu jedem gehen, wenn man Hilfe braucht.“

Anne Großklaus lebt die Gemeinschaft ihr ganzes Leben lang mit

Dieses Lebensgefühl hat auch Anne Großklaus von Kindesbeinen an erfahren. „Hier lebt man Dorfgemeinschaft“, erzählt die junge Frau, die gerade ihr drittes Kind erwartet. Sie schwärmt von ihrer unbeschwerten Kindheit. Als sie mit sechs Jahren ihren „Moritz“ bekam, war die Leidenschaft für Pferde lebenslang besiegelt. Als Mädchen unternahm sie so oft es ging Ausritte in die unmittelbare Umgebung. Inzwischen sind weitere Pferde dazugekommen, alles unterschiedliche Rassen. Die Rassen sind nicht so wichtig, das Tierwohl steht an erster Stelle. Und ihr „Moritz“ ist immer noch auf dem Hof.

Anne Großklaus mit ihrem Vater Norbert und Pferd „Moritz“. „Hier wird Gemeinschaft gelebt. Ich bin froh, nie weg gegangen zu sein“. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Anne Großklaus hat das Haus der Großeltern übernommen und lebt heute mit ihrer Großfamilie im Mehrgenerationenhaus. Ihr Bruder ist seit diesem Jahr wieder nach Willershusen zurückgekehrt und Vater Norbert im Alltag eine große Unterstützung. Er kann sich noch gut an das Gutsensemble erinnern, denn: „Als Kinder haben wir dort oft auf dem Heuboden gespielt.“ Heute sind die Ställe teilweise abgerissen oder bieten Schutz für die Rinder des örtlichen Landwirts.

Bei Großfamilie Großklaus leben 13 Bewohner unter einem Dach

Im nahe gelegenen Wald befindet sich der Burgwall. „Damals haben wir mit der Schulklasse gegraben und auch Tonscherben gefunden“, erzählt der 66-Jährige. Viele Geschichten und Sagen ranken sich um den Burgwallgraben. Auf jeden Fall ist es ein schönes Ausflugsziel mit dem Fahrrad, kurz vor dem Ryckgraben in Richtung Horst. Als Norbert Großklaus Kind war, haben 66 Leute im Dorf gewohnt, heute sind es 45.

Allein schon 13 Willershusener leben unter dem Dach bei Anne Großklaus. Eine Wohnung des großen Hauses ist vermietet. „Ich finde es gut so. Hier ist immer was los und man hilft sich“, so Großklaus. Das hat sie auch als Kind so erlebt. Und wenn die Nachbarin zu viel Kuchen gebacken hat, findet er hier gerne seine Abnehmer. „Jeden Sonnabend treffen wir uns an der Brötchentankstelle. So was findet man niemals in der Stadt“, fügt die 35-Jährige an. Gemeint ist damit das gemeinsame Warten auf das Bäckerauto, das eine gute Möglichkeit ist sich über Neuigkeiten im Dorf auszutauschen.

Einwohner wünschen sich ein richtiges Ortsschild und geringes Tempo

Für die Straße durch das langgezogene Dorf wünschen sich die Bewohner ein gemäßigteres Tempolimit, so wie in anderen Ortschaften. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Oft sorgt die Straße für Gesprächsstoff. Die Willershusener haben zwar eine schöne glatte Asphaltstraße, aber die ist für 70 Stundenkilometer ausgelegt. Das würden die Bewohner gerne anders haben. Sie wünschen sich das gelbe Ortsschild und die damit verbunden 50 Stundenkilometer. „Es ist ein Graus, das die Leute so schnell durchs Dorf Fahren“, sind sich Vater und Tochter einig.

Anne Großklaus fährt täglich nach Greifswald zur Arbeit in eine Schwimmhalle. Da sie aber mit dem sprichwörtlichen Pferdevirus infiziert ist, ist sie dort ein bisschen kürzer getreten. So kann sie Arbeit mit Hobby verbinden und ist mit ihrer fahrenden „Reitschule Lichtblick“ in der Umgebung unterwegs. Ein Netzwerk von überwiegend Frauen teilen die Leidenschaft für die eleganten Vierbeiner.

Ziemlich einmalig dürfte auch die gemeinsame Kartoffelernte in Willershusen sein. „Unser Bauer Arndt pflanzt Kartoffeln für alle an. Aber gemeinsam ernten wir. Das finde ich richtig gut“, erzählt Anne Großklaus, die das Dörfliche Leben schätzt und weiß: „Damals nach der Schulzeit sind die meisten aus meiner Klasse weggegangen. Heute kommen viele wieder. Ich bin gleich geblieben und habe alles richtig gemacht.“

Von Roswitha Pendzinsky