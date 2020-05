Willershusen

Wo einst ’ne Kuh stand, hängt jetzt Ku(h)nst von Luwi. Luwi, das ist der gebürtige Berliner Lutz Wierszbowski. Seit 1996 lebt und arbeitet der Künstler in Willershusen. Am Pfingstwochenende – von Sonnabend bis Montag – öffnet er im Rahmen der Aktion Kunst:Offen sein Atelier „Kuhnstalle“ jeweils ab 10 Uhr für Besucher.

Der Name seines Ateliers kommt nicht von ungefähr. Es ist eine Wortspielerei. Denn tatsächlich präsentiert er seine Kunst – Malereien und Skulpturen sind darunter, auch Keramik – in einem einstigen Kuhstall des Gehöftes Willershusen 16.

Lutz Wierszbowski ist gelernter Gebrauchsgrafiker und von jeher dem Spiel mit den Farben verfallen. Ein Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin zeigte ihm Möglichkeiten der Malerei auf. Er bezeichnet sich als Autodidakt. Wenn auch der Malerei seine große Liebe gehört, so versteht er es, Holz und andere Materialien zu einzigartigen Kunstwerken zu verarbeiten.

Von Anja Krüger