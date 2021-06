Willerswalde: Wo Nachbarschaftshilfe großgeschrieben wird

Willerswalde

Etwa 100 Menschen leben in Willerswalde, einem Ortsteil der Gemeinde Süderholz, der von jeher landwirtschaftlich geprägt ist. Das Gutshaus steht seit langem leer, ist zugewachsen, hat etwas von Dornröschenschlaf.

Aber das Gutshaus könnte viel erzählen, wenn es könnte… Es war Wohnsitz der Gutsfamilie, Flüchtlingsunterkunft, Mehrfamilienhaus und nicht zuletzt Kulturzentrum, wo man sich zum Tanz traf. Die historischen Gebäude, die zum Ensemble mit dem kleinen Park, der im Frühjahr voller Schneeglöckchen ist, die dann von der Buschwindröschenblüte abgelöst werden, gehören, sind alle erhalten und stilvoll saniert. Aus der alten Meierei wurden Wohnungen und Ferienunterkunft. Die Ställe dienen nach wie vor zur Tierhaltung, wenngleich nicht mehr in großem Stil. Und den alten Speicher hat Familie Hansen zum Wohnhaus umgebaut.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landwirte engagieren sich

Reimer und Barbara Hansen kamen 1993 mit ihren beiden kleinen Jungen von Schleswig-Holstein nach Willerswalde, um einen Landwirtschaftsbetrieb aufzubauen. Der Anfang war sehr rustikal und besonders naturnah im Wohnwagen, erzählen sie. Das große Areal war Spielplatz für die Kinder Magnus und Friedtjof. Jakob vervollkommnete später das Jungen-Trio, als das Haus fertig war.

Die Söhne sind inzwischen erwachsen. Magnus ist jetzt der junge Landwirt, der an Papas Seite die Liebe zur Natur und die Wertschätzung für Acker und Boden erlernt hat. Erfahrungen hat er während des Studiums bei vielen Praktika im In- und Ausland gesammelt.

Bildergalerie: Dorfgeschichten aus Willerswalde

Zur Galerie Etwa 100 Menschen leben in Willerswalde, einer Gemeinde in Süderholz nahe Grimmen.

Barbara Hansen hat als Weberin einen schönen, nicht alltäglichen Beruf. Viele Jahre musste sie zurückstecken. Betrieb und Kindererziehung hatten erste Priorität. Die schönen Webstühle waren jahrelang verhangen, um sie vor Staub zu schützen. Aber die Werkstatt hat sich mittlerweile zu einem schönen Atelier in den historischen Mauern entwickelt. Immer zu Pfingsten öffnet Barbara Hansen ihre Türen und nimmt an der Aktion „Kunst offen“ teil.

Familie Hansen ist eine Familie, die sich sehr stark in ihrem Wohnort engagiert. Ein besonderer Höhepunkt war das Dorffest 2013. Alle Einwohner wurden miteinbezogen und haben schöne Erinnerungen an das Wochenende. Kultur und Kirche gehören in Willerswalde ganz eng zusammen.

Kultur in der Kirche

Die Willerswalder Kirche ist ein spätmittelalterlicher Saalbau mit Fachwerkgiebel von zwei Achsen und wurde nach der Restaurierung am 5. Oktober 1996 mit einem Erntegottesdienst wieder eingeweiht. Die Renovierung wurde durch den Pächter des Gutes Willerswalde, Wulf Marcus Theophile (Vater von Barbara Hansen), Pastor Burmeister aus Horst und durch großzügige Spenden ermöglicht. Sehenswert sind die hölzernen Rundbogenfenster, die gotisierendes Maßwerk und Backsteinumrahmung aufweisen. Die Glocke wurde aus zwei älteren Glocken gegossen. Der hölzerne Dachreiter mit Uhrenzifferblatt wurde 1996 aufgesetzt, ist kupfergedeckt und von einem Wetterhahn bekrönt. Das Herstellungsjahr ist 1818.

Die Kirche ist nicht nur Haus für Gottesdienste, sondern auch Proben- und Spielstätte der „Comedia Povre“, einer Süderholzer Laienspielgruppe, Ort für Gesprächsrunden, Vortragsraum, um nur einige Beispiele zu nennen. Hier kommen Menschen zusammen, denen etwas an Kultur im Dorf liegt.

Ins Heimatdorf zurückgezogen

Renate Schuhknecht und Joachim Sachs trafen sich mit einigen anderen Einwohnern 14-tägig zum Singen. „Ach, das fanden wir richtig schön, das war richtig gut“, bekräftigt Sachs, der sich als echter Willerswalder bezeichnet. Er erblickte Weihnachten 1941 das Licht der Welt. Seine Familiengeschichte ist eng mit der alten Schmiede, die 2011 abgerissen wurde, verbunden. Sein Vater, der eigentlich Musiker werden wollte, musste die Schmiede von seinem Vater übernehmen. Und er arbeitete als Meister noch mit 68 Jahren als Schmied. Damals, als Willerswalde zum Volkseigenen Gut (VEG) gehörte.

Joachim Sachs ist im Dorf acht Jahre zur Schule gegangen. „Um die mittlere Reife zu machen, bin ich dann noch zwei Jahre mit dem Fahrrad nach Grimmen zur Wanderschule gefahren. Und ich habe nur einen Tag gefehlt, weil meine Eltern mit mir zum Augenarzt nach Greifswald mussten“, erzählt er. Sachs hat dann Bäcker gelernt und verwöhnt noch heute einen engen Freundeskreis mit Schokotorten.

Der Zufall brachte eine Anstellung bei der Polizei. Viele Grimmener werden den heute 79-Jährigen vielleicht noch als Kontaktbeamten in Erinnerung haben. In Grimmen hat er viele Jahre mit Frau und Tochter gewohnt, bevor er auf seinem Elterngrundstück ein neues Haus baute. Der 50. Geburtstag seiner Frau war die erste Feier in der alten neuen Heimat.

Als Flüchtling einst im Gutshaus zu Hause

Renate Schuhknecht kam als junges Mädchen über Umwege nach Willerswalde. Als Flüchtlingskind hatte sie viel Leid erleben müssen und die gesamte Familie verloren. Gerne wäre sie Schneiderin geworden, aber ihr Vormund vermittelte ihr eine Landwirtschaftslehre. Das war 1951. Untergebracht war sie in einem kleinen Zimmer oben im Gutshaus. Später übernahm die junge Landwirtin die Hühnerställe, lernte bald ihren Mann kennen und heiratete 1959. Zwei Kinder machten das Familienglück perfekt. Das Haus, in dem sie bis heute wohnt, gehörte dem VEG. Nach der Wende konnte das Ehepaar es kaufen.

Unterstützung hat Renate Schuhknecht von ihrer Tochter, die auch wieder in den Ort der Kindheit zurückgekehrt ist. Aber auch von Joachim Sachs, mit dem sie nicht nur viele Erinnerungen teilt, der ihr auch große Hilfe war, als ihr Mann starke Pflege brauchte und die letzten zwei Jahre im Heim verlebte. „Ich habe meinem Nachbarn viel zu verdanken, er unterstützt mich sehr.“

Früher stand vor jedem Haus eine Bank, wo man sich zum Erzählen traf. Heute ist das etwa die Laube auf dem Hof. Froh sind die Willerswalder über neue Bewohner, die etwas bewegen. „Das hätten wir nicht gedacht, dass das Brandhaus in der Kurve doch noch mal wieder so aufgebaut wird“, freuen sich die Senioren und sind andererseits verärgert über das Haus daneben, wo nichts passiert. Und das Dorf sei jünger geworden, es gibt wieder mehr Kinder, freuen sie sich.

Sogar Alpakas im tierreichen Dorf

Willerswalde ist ein Dorf mit großer Tiervielfalt. Kleinvieh halten viele selbst. Außerdem gibt es Pferde, Rinder, Schafe, natürlich das Storchennest und Alpakas. Mit denen gehen Lucy Klatt und ihre Mutter regelmäßig spazieren. Kürzlich wurden diese von ihrer Wolle befreit. „Man sagt ja, wer einmal in die Augen von Alpakas schaut, der verliebt sich in sie“, erzählt die 14-Jährige.

Und das war bei ihr so etwa vor zwei Jahren. Ihre Mutti Sandra Klatt hat sie mit in den Bann gezogen, und sie teilen gemeinsam die Leidenschaft. „Wir sind jeden Tag mit ihnen unterwegs und planen künftig auch Wanderungen anzubieten.“

Von Roswitha Pendzinsky