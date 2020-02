Willkommen Luisa, Heinrich und Charlotte

Stralsund

Im Helios Hanseklinikum Stralsund ( Landkreis Vorpommern-Rügen) sind in der Woche vom 17. bis 23. Februar 19 Mädchen und Jungen geboren worden. Den Geburtenreigen eröffnete am 17. Februar um 7.38 Uhr Clea Lynn Köhler. Sie maß 50 Zentimeter (cm) und wog 3435 Gramm (g). Zu Hause ist Clea Lynn in Ribnitz-Damgarten.

In Stralsund wächst Gabriel Mummelthei auf. Er wurde am 17. Februar um 13.24 Uhr im Hanseklinikum geboren, 45 cm groß und 2375 g schwer.

Ebenfalls am 17. Februar, um 16.48 Uhr, kam Mayson Thorwin Boywitt auf die Welt. 51 cm maß der Stralsunder und 3380 g brachte er auf die Waage.

Elternglück auch auf Rügen und in Barth

In Putbus auf der Insel Rügen stieß man am 18. Februar auf die Ankunft von Alexander Santoso von Hahn an. 50 cm maß der Junge bei 3315 g Körpergröße, als er um 8.15 Uhr im Stralsunder Hanseklinikum das Licht der Welt erblickte.

Hallo hieß es am 18. Februar für den Stralsunder Lennox Keßler. Um 9.36 Uhr war er da, 54 cm groß und 3230 g schwer.

Als drittes Kind am 18. Februar wurde um 21.24 Uhr Luisa Magarin im Hanseklinikum begrüßt. Ihre Maße: 50 cm und 3800 g. Luisa ist in Barth zu Hause.

Am 19. Februar kam um 13.36 Uhr der Stralsunder Can Atladan im Hanseklinikum zur Welt. Er maß 50 cm und wog 3040 g.

In Papenhagen zu Hause ist Greta Charlotte Doris Erdmann. Das Mädchen wurde am 20. Februar um 7.17 Uhr geboren, 52 cm groß und 3400 g schwer.

Ebenfalls am 20. Februar wurde Heinrich Dahm aus Samtens geboren. Um 14.23 Uhr war der kleine Rügener da, wog 3355 g und war 51 cm groß.

Der erste Schrei um kurz vor Mitternacht

Bevor der 20. Februar zu Ende ging, wollten spät abends noch zwei weitere Kinder auf die Welt: Um 22.21 Uhr Charlotte Holtfreter (3860 g, 50 cm) aus Groß Mohrdorf und um 23.38 Uhr Elena Jasmin Lau (3450 g, 50 cm) aus Stralsund.

Große Freude verschaffte ihren Eltern am 21. Februar Emilia Luna Kraeft. Die kleine Stralsunderin gab um 13.44 Uhr den ersten Schrei ihres Lebens von sich. Sie maß 48 cm und war 2960 g groß.

Seinen Geburtstag am 22. Februar feiert künftig Noah Bussert aus Stralsund (20.02 Uhr, 3540 g, 52 cm).

Allen frischgebackenen Müttern und Vätern, auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht genannt werden sollte, unseren herzlichen Glückwunsch!

Info-Abend für werdende Mütter und Väter

Und hier noch Tipps für werdende Mütter und Väter: Für Mittwoch, 26. Februar, lädt das Kreißsaalteam am Helios Hanseklinikum Stralsund ab 18 Uhr zu einem Elterninformationsabend ein. Die Gäste erwartet ein umfassendes Informationsangebot über die Geburt im Kreißsaal, Rooming-in-Möglichkeiten, die Betreuung auf der Wochenstation sowie die der Neugeborenen. Die Veranstaltung findet in der Cafeteria im Krankenhaus am Sund statt.

Die Besucher erfahren zudem, wann die Mütter in den Kreißsaal kommen, welche Vorbereitungen bei der Geburt getroffen werden und in welcher Form die Betreuung unter der Geburt erfolgt. Außerdem wird erläutert, wie das Stillen funktioniert und welche Untersuchungen am Neugeborenen stattfinden. Außerdem besteht die Möglichkeit, im Anschluss den Kreißsaal und die Stationszimmer zu besichtigen. Informationen zur Veranstaltung unter der Telefonnummer 038 31 / 35 23 00.

