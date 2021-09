Sundhagen/ Greifswald

Die Schultüren in Wilmshagen sind schon lange geschlossen, doch leben Erinnerungen und Anekdoten aus dem Schulalltag wieder auf – beim geselligen Treffen der einstigen Schüler. So soll es auch in diesem Jahr wieder ein fröhliches Miteinander geben, nicht im Klassenverband, sondern mit allen Stufen, die einst die Schulbank zusammen gedrückt haben.

Das erste Treffen fand 2004 statt und wurde von Klaus Gensler mithilfe von zwei Freunden ins Leben gerufen. Mittlerweile leitet Dieter Wruck mit seiner Partnerin Vera Eichhorn das jährliche Zusammenkommen.

Austragungsorte wechseln mit Organisator

Doch für Unterhaltung und Programm sorgen die pensionierten Schüler. „Jedes Mal wechselt der Organisator, der sich in seiner Region ein Programm überlegt und das Treffen plant“, erklärt Adelheid Mischur-Herfort, die dieses Jahr die Truppe beschäftigt. Je nachdem, wo die ehemaligen Schüler jetzt leben, wechseln die Ausstattungsorte. Stralsund, Waren, Berlin, Rostock, Stettin und der Harz wurden schon gemeinschaftlich angesteuert und erkundet.

Anmeldungen sind noch möglich Ehemalige Schüler, die von den gemeinsamen Schultreffen noch nichts wussten oder alte Kontakte wieder beleben möchten, werden am 27.September ab 15.00 Uhr ins Homeland Bremerhagen zu einem großen Kaffeekränzchen eingeladen. Die Organisatoren würden sich über eine Anmeldung freuen. Die Ansprechpartnerin Adelheid Mischur-Herfort ist telefonisch unter 03834 – 3919176 oder per Mail heidimischur@gmx.de erreichbar.

„Wie früher auf Klassenfahrt. Und in der Schule wird ja auch gelernt, deshalb wollen wir auf den gemeinsamen Treffen immer Neues dazulernen“, so Mischur-Herfort weiter. In diesem Jahr bleibt die Zusammenkunft ganz in der Nähe des früheren Schulhofes – in Bremerhagen. An den Ort kann sich die 68-Jährige noch gut erinnern.

Die Organisation steht – Heidi ist auf alles vorbereitet

Pandemiebedingt war es für die Neu-Greifswalderin nicht so leicht, zu planen. „Man wusste ja nicht, ob es erneut zum Lockdown kommt, was gastronomisch möglich ist und ob die Unterbringung in Hotel oder Pension ohne Weiteres gewährleistet wird“, sagt die Organisatorin.

In der Pioniergruppe in Bremerhagen am 1. Mai 1961 steht Heidi in erster Reihe. Ihre Uniform hat sie nicht mehr, aber die ihrer Tochter. Quelle: privat

Deshalb hat sich die Rentnerin auf alle Eventualitäten eingerichtet und berichtet: „Ich bin mit meinem Enkel die Route abgefahren und habe auch für schlechtes Wetter einen Plan B. Ob Parkplätze oder Pipi-Pause, ich bin auf alles vorbereitet“. In diesem Jahr haben sich bisher 15 erwachsene Schüler angemeldet. „Wir waren auch schon 43, aber es sind ja auch Jahrgänge dabei, die bereits zu Kriegszeiten zur Schule gingen und davon sind leider schon viele gestorben“, erzählt sie. Darunter auch Mutter Anneliese, die Heidi, wie die Seniorin immer noch liebevoll von allen genannt wird, zu den Treffen sonst begleitet hat.

In Wilmshagener Schule wurden Mutter und Tochter eingeschult

Denn die Familie ist mit der Schule verwurzelt. 1939 wurde Mutter Anneliese Schwaan eingeschult. 20 Jahre später Heidi selbst und 1963, im letzten Jahrgang, ihr kleiner Bruder. Zum Treffen dazu gestoßen ist die ehemalige Schülerin, um einen besonderen Schulfreund wiederzusehen. „Meine Mutter hat mir von den Treffen erzählt und ich bin nur mitgegangen, um Hänschen zu sehen. Wir haben in derselben Siedlung gewohnt, waren Freunde von klein auf an und sind immer zusammen zur Schule gegangen“, erinnert sich Heidi. Seitdem stehen die alten Schulfreunde wieder in Kontakt.

"Da sitzen wir noch alle zusammen. Später hat es viele in unterschiedliche Winde verteilt", erzählt Adelheid Mischur-Herfort. Quelle: privat

Viele Schulfreunde hat es in alle Winde verteilt. Auch Adelheid Mischur-Herfort ist schrittweise in den Süden gezogen. Letzter Halt war viele Jahre Zwickau, bis es wieder zurück in den hohen Norden ging. Und das nur, weil es ihre Tochter nach Greifswald gezogen hat.

Durch Zufall fällt den ehemaligen Schülern ein wahrer Schatz in die Hände

Zu einem besonderen Highlight kamen Hänschen und Heidi in Bremerhagen durch einen großen Zufall. Beim Planungsgespräch mit den Verantwortlichen im Homeland hat der Hausmeister von dem Anlass des Besuches gehört. „Irgendwie war ihm die Dorfschule, die ja schon lange geschlossen ist, ein Begriff. Irgendwas hatte er darüber gelesen“, erklärt Mischur-Herfort.

Wie sich herausstellte, waren es alte Klassenbücher im Keller, in denen der Mitarbeiter geblättert hatte. „Aus irgendeinem Grund hat der Hausmeister die verstaubten Bücher nicht weggeworfen. Ein wirklich glücklicher Zufall“, betont Heidi.

Von Christin Assmann