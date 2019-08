Poggendorf

Ein Funke Hoffnung für die Einwohner der Orte Poggendorf, Kandelin und Schmietkow in der Gemeinde Süderholz. Seit Monaten beschweren sie sich über den Lärm – verursacht durch die sieben Windenergieanlagen an der Landesstraße 26. Auf der jüngsten Sitzung der Süderholzer Gemeindevertretung kam dies ganz offiziell auf den Tisch.

Eigentlich sollten die Volksvertreter für oder gegen die Errichtung einer weiteren Enercon-Windenergieanlage auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der L 26 zwischen Poggendorf und Kandelin voten. Jedoch wurde dies fast zur Nebensache und die Entscheidung letztlich zurückgestellt. Stattdessen forderten die Volksvertreter von Hersteller und Betreiber einen Nachweis, dass die Anlagen nicht mehr Lärm machen, als sie dürfen.

„Geräusche als sei man zur Hauptverkehrszeit auf einer Autobahnbrücke“

Dass dem nicht so ist, dessen sind sich die Einwohner der drei Orte ziemlich sicher. Nachts bei geöffnetem Fenster schlafen, das sei so gut wie unmöglich, schimpfte Silvio Bahls. Der Gemeindevertreter wohnt in Kandelin – also östlich des Windparks. Nicht mal direkt am Acker, auf dem die sieben Anlagen stehen, wie er berichtet. Aber der meist aus Richtung Westen wehende Winde trage das Wummern der Rotoren rüber in den Ort. „Ich war nie gegen Windenergie, aber seit diese Anlagen in Betrieb sind, denke ich doch anders darüber“, sagt er.

Falko Sachs aus Schmietkow – der Ort liegt südöstlich der Anlagen – pflichtet ihm bei: „Die Windräder machen ein Lärm, als stehe man zur Hauptverkehrszeit auf einer Autobahnbrücke.“ Auf dieser sei es nachts allerdings wesentlich leiser, als bei ihm zu Hause, meinte er.

Windpark Kandelin vor einem Jahr eingeweiht

Die Kritik ist nicht neu, auch nicht für Enercon-Regionalleiter Klaus Uhl. Er war ursprünglich zur Sitzung der Süderholzer Gemeindevertreter gekommen, um für die Errichtung einer weiteren Anlage zu werben. Nun musste er aber erst mal den Kritikern Rede und Antwort stehen.

Vor fast genau einem Jahr wurde der Windpark eingeweiht. Dort informierte Uhl, dass bei den sieben Anlagen im Windpark Kandelin leisere Rotorblätter verbaut worden seien. Zu merken scheint man in den drei Süderholzer Orten davon wenig. Denn auch die Poggendorfer Elke Schulz und Gemeindevertreter Stefan Steinke, die westlich des Windparks wohnen, pflichteten ihren Vorrednern bei.

Fläche für neue Anlage als Eignungsgebiet vorgesehen

Der Unmut der Einwohner sorgt dafür, dass man auch seitens der Gemeinde große Vorbehalte gegen die weitere Anlage hat. Doch nicht nur das, auch negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und naturschutzrechtliche Belange, würden dagegen sprechen.

Dies machte die Gemeinde schon bei ihrer Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) Vorpommern deutlich. Dieser sieht die Fläche, auf dem die weitere Anlage errichtet werden soll, als Windenergieeignungsfläche vor. Dies ist aber nach wie vor nicht beschlossen und die Gemeinde gegen die Errichtung von Anlagen auf nicht ausgewiesenen Flächen.

Denn es wird befürchtet, dass die neue Anlage insbesondere durch die Morgen- und Abendsonne eine Beeinträchtigung durch Schattenschlag, insbesondere in den Ortslagen östlich und westlich der geplanten Anlage darstellt.

Immerhin ist die Windenergieanlage insgesamt noch einmal 17 Meter höher als die bereits stehenden sieben Anlagen. Zwar ist die Nabenhöhe etwas geringer, jedoch habe der Rotor einen Durchmesser von 147 Metern. „Es handelt sich um eine Anlage, die weltweit so noch nicht errichtet worden ist“, sagte Uhl.

Zwiespalt: Einnahmen für Gemeinde vs. Lärmbelästigung

In der Gemeinde Süderholz ist man sich bewusst, wird das RREP mit dem Eignungsgebiet beschlossen, hat die Gemeinde kaum Möglichkeiten, den Bau zu verhindern. „Solange es aber noch nicht an dem ist, haben wir die Verantwortung“, sagte der Vorsitzende der Gemeindevertretung Wotan Drescher.

Er gab aber auch zu bedenken: „Fakt ist, wir haben durch die sieben Anlagen Einnahmen, durch die sich die Gemeinde Dinge leisten kann, die sie sich sonst nicht leisten könnte. Geld, das beispielsweise in Kindereinrichtungen fließt.“

Entscheidung zurückgestellt, Lärmgutachten gefordert

Ein Grund, warum man sich nicht grundsätzlich gegen diese Anlage aussprechen wollte? Jedoch forderten die Volksvertreter Enercon und Betreiber auf, einen Weg aufzuzeigen, wie sie mit den Beschwerden umgehen wollen. Sie legten ihnen nahe, nachzuweisen, dass die Geräusche der sieben Anlagen im Limit liegen. Und noch eine Forderung hatten sie: „Ladet die Einwohner der betroffenen Orte ein, um sie über einen vergünstigten Stromtarif zu informieren.“ Denn solche Vergünstigungen, so informierte Uhl im Laufe des Abends, seien eventuell durchaus möglich.

Von Anja Krüger