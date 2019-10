Windpark Kandelin wird erweitert

Poggendorf

Nun also doch. Die Süderholzer Gemeindevertretung stimmte einer weiteren Windenergieanlage an der Landesstraße 26 zwischen Kandelin und Poggendorf auf ihrer jüngsten Sitzung zu – bei vier Stimmenthaltungen und einer Gegenstimme.

Rückblick: Noch vor wenigen Wochen, Ende August, lautete eine Beschlussvorlage des Gremiums kontra weitere Windenergieanlage an der L 26 zwischen Kandelin und Poggendorf im sogenannten Windpark Kandelin nördlich der Straße. Die Gemeindevertretung vertagte seinerzeit ihre Entscheidung. Auch, weil es massive Beschwerden von Einwohnern der Orte gab. Zu laut seien die Anlagen (die OZ berichtete). Von Lärm, wie an der Autobahn, war die Rede.

Von den Betreibern, der Energie Engineering Nord GmbH (EEN), und dem Anlagenbauer, die Enercon GmbH, forderte das Gremium deshalb zunächst Klärung. Eine Lärmmessung solle unter anderem durchgeführt, die Ergebnisse in einer Einwohnerversammlung bekannt gegeben werden.

Anlagen nicht zu laut und technisch einwandfrei

Nun hatte die Süderholzer Gemeindevertretung das Thema erneut auf dem Tisch. Doch dieses Mal ging die Tendenz schon von der Beschlussvorlage her in Richtung Zustimmung.

Wohl aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die Betreiber ihre Hausaufgaben, die sie auf der August-Sitzung aufbekommen haben, gemacht hätten, wie Enercon-Regionalleiter Klaus Uhl meinte. „Wir nehmen Kritik ernst und wollen natürlich die Leute zufriedenstellen“, sagte er einleitend. Zunächst hätten Servicetechniker die Anlagen überprüft. Das Ergebnis: Die Anlagen würden einwandfrei laufen.

„Damit haben wir uns aber nicht zufrieden gegeben und von einem Gutachter die Schallemission überprüfen lassen“, berichtete er weiter. In drei Nächten habe dieser auswertbare Messergebnisse erzielen können. „In allen drei Nächten lagen die Dezibel-Werte unter dem erlaubten Höchstwert“, berichtete der Enercon-Regionalleiter.

Bedeutet in Zahlen: Gemessen wurden bei zum Teil voller Auslastung der Anlagen 42 bis 43 Dezibel bei erlaubten 45. „Wobei zu bedenken gilt, dass nicht alle Nebengeräusche rausgefiltert werden konnten“, erklärten Kerstin Baumgart von der EEN. Deshalb würden Betreiber und Anlagenbauer gern eine weitere Messung vornehmen wollen – von einer anderen Stelle aus.

Ein weiterer Punkt, der letztlich wohl zu der Änderung der Beschlussvorlage führte, war die Information des Gemeindevertreters Dr. Wolfgang Weiß, der auch dem Vorstand des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern angehört. „Dieses Windeignungsgebiet ist nicht strittig“, berichtete er.

Windpark spült Geld in die Gemeindekasse

Und nicht zuletzt spielte auch das Geld eine Rolle, wie der Vorsitzende der Süderholzer Gemeindevertretung, Wotan Drescher, deutlich machte. „Wir haben mit den Betreibern eine Vereinbarung getroffen. Sie unterstützen uns finanziell mit einer nicht unerheblichen Summe“, sagte er. Geld, das in die Kitas der Gemeinde, die Schule, die Freiwillige Feuerwehr oder anderes fließen könne – in Dinge, die über die Pflichtaufgaben der Gemeinde hinaus gehen würden. „Letztlich liegt die Entscheidung, was mit dem Geld gemacht wird, bei der Gemeindevertretung“, sagte er.

Von Anja Krüger