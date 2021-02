Sturm, Eis und Schnee: So sieht der Winter in diesem Jahr in Stahlbrode (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus. Am Geländer des Fähranlegers haben sich dicke Eiszapfen gebildet, der Fischereihafen ist zugefroren. Wie es aktuell in dem kleinem Fischerdorf aussieht – mit Bildergalerie.