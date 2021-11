Winterdienst in Grimmen schon unterwegs: Aber nur zur Feinjustierung 

Grimmen

Ein Schaufel voll Salz bitte. Am Montagvormittag wird eines der Streufahrzeuge der Grimmener Straßenmeisterei beladen. Anschließend geht es auf die Straßen der Region. „Es muss schon gestreut werden“, sagt Straßenmeister Frank Denker. Bei acht Grad Celsius und nicht dem Hauch von Reifglätte? Ja – denn derzeit werden die tonnenschweren Fahrzeuge auf die kommende Saison vorbereitet. Es gilt eine Feinjustierung zu finden. Darum sind die Winterdienstgefährte derzeit bereits zu Test- und Einstellungszwecken auf den Straßen unterwegs. „Dies ist unabdingbar, damit im Ernstfall auch alles passt“, betont Denker.

Im großen OZ-Interview beschreibt der Straßenmeister, wie die Vorbereitungen auf den Winter 2021/2022 laufen.

Sind Sie startklar für die bevorstehende Winterdienst-Saison?

Bei uns laufen derzeit die finalen Vorbereitungen. Seit Ende Oktober haben wir unsere Fahrzeuge mit der nötigen Technik aufgerüstet. In dieser Woche werden die Streuer überprüft, eingestellt und geeicht. Im Ernstfall könnten wir aber auch schon jetzt schnell loslegen.

Einige Leute wundern sich, dass in den vergangenen Tagen schon Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs waren und bei 10 Grad Celsius sogar Salz auf den Asphalt aufgebracht haben. Wie können dies erklären?

Dies ist ein völlig normales und jährlich wiederkehrendes Prozedere. Zuerst einmal bekommen alle Winterdienstler eine auffrischende Technikschulung am Standort. Die Maschinen müssen dann neu eingestellt werden und dafür braucht es Testläufe. Es geht hierbei um eine Feinjustierung der Streuer. Vor Ort kann man testen, ob auch wirklich die gewünschte Menge Salz aus den Streuern kommt. Im Normalfall verstreuen wir 10 bis 15 Gramm. Je nach Witterungslage kann man die Abgabemenge aber zwischen 5 und 40 Gramm variieren. Das Streubild, also wie weit das Salz dann fliegt, kann dann aber nur direkt auf den Straßen getestet werden. Wir haben also nicht einfach zu viel Salz und müssen es loswerden – es handelt sich reinweg um Kontrollfahrten.

Eines der prägendsten Worte in vielen wirtschaftlichen Zweigen lautet derzeit „Lieferengpässe“. Gibt es diese auch in Sachen Streusalz?

Wir haben keine Lieferengpässe und beziehen unser Salz aus Bernburg. Auch die Preise sind stabil geblieben. Derzeit befinden sich in unserem Lager am Grimmener Standort rund 700 Tonnen Salz. Auch bei einem normalen Winter werden diese nicht reichen. In der Regel gehen wir von 800 bis 1200 Tonnen aus, so dass wir während der Saison sicher noch mal beliefert werden müssen. Bei extremen Wetterlagen braucht es natürlich mehr.

Stehen denn die Schneezäune schon und wie viel Sinn machen diese aus ihrer Sicht?

Die Meinungen bezüglich der Schneezäune gehen weit auseinander. Ich bin ein Befürworter und daher werden wir auch in diesem Jahr rund 6000 Meter Zaun aufbauen. Wir sind etwas später dran als in den Vorjahren. Die Schneezäune werden aber Anfang Dezember alle stehen. Wenn es zu Verwehungen kommt, bieten diese definitiv einen Schutz. Es dauert einfach länger, bevor die Schneemassen die Straßen erreichen.

Wie groß ist das Zuständigkeitsgebiet der Grimmener Straßenmeisterei?

Wir kümmern uns um ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 300 Kilometer. Hierbei handelt es sich um Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Es gilt, diese im Ernstfall bis sechs Uhr in der Früh befahrbar zu machen. Hierfür stehen uns insgesamt vier Lastkraftwagen mit der nötigen Technik, ein kleines Fahrzeug für die Radwege und vier Fahrzeuge von Vertragspartnern zur Verfügung. Je nach Wetterlage beginnt der Dienst dann um drei Uhr in der Früh. Jedoch kann ich nur immer wieder betonen, dass wir nicht an allen Stellen gleichzeitig sein können und jeder Autofahrer vor allem jetzt in der Übergangszeit vorsichtig unterwegs ist. Je nach Verkehrsdichte gibt es konkrete Vorschriften, welche Straßen zuerst dran sind.

An vielen Brücken sieht man diese kleinen Salzcontainer – wofür sind sie gedacht und werden sie auch genutzt?

In meinen 30 Jahren habe ich es erst einmal erlebt, dass das dort gelagerte Salz auch benutzt wurde. Und ja es soll benutzt werden. Es ist für den Ernstfall da. Wenn wir beispielsweise in der Nacht eine Brücke noch nicht streuen konnten, besteht die Möglichkeit für Kraftfahrer, dieses aus Sicherheitsgründen eigenständig zu tun. Die Erfahrung zeigt aber, dass dies so nicht angenommen wird. Trotzdem sind die Salzcontainer immer befüllt und einsatzbereit.

