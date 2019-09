Wir sind das neue Team der Jugendredaktion

Grimmen

Das Schuljahr 2019/2020 läuft und dies bedeutet, auch die OZelot Lokalredaktion startet in ein neues Jahr. In diesem Jahr besteht das Team aus acht Schülerinnen und Schülern des Grimmener Gymnasiums. Gemeinsam mit OZ-Reporter Raik Mielke wollen die jungen Erwachsenen auf die Jagd nach interessanten Themen für junge Leute gehen. Geschichten, welche die Jugend bewegen, aber auch für ältere Leser überaus informativ sein werden. Und dies sind die acht Nachwuchs-Reporter der OZ.

Annelie Köpke : Eine rockige Wasserratte

Die Grimmerin Annelie Köpke ist 15 Jahre alt und besucht das Gymnasium Grimmen. Rock- und Metalmusik hört sie am liebsten und auch ansonsten darf in ihrer Freizeit Action auf keinen Fall fehlen. Zum Beispiel fährt sie gerne Longboard. Das Meer hat es ihr besonders angetan. Dort liebt sie es zu schwimmen und anderen Sport zu machen. Besonders cool findet sie Stand-Up-Paddling. Auch außerhalb des Wassers ist sie oft in der Natur unterwegs, um einen freien Kopf vom stressigen Schulalltag zu bekommen. In ihrer Freizeit schrieb die 15-Jährige schon des Öfteren Gedichte und kleine Geschichten und liest auch sehr gern. Außerdem kümmert sie sich jeden Tag liebevoll um ihre beiden Kaninchen.

Annelie Köpke ist 15 Jahre alt. Rock- und Metalmusik hört sie am liebsten und auch ansonsten darf in ihrer Freizeit Action auf keinen Fall fehlen. Quelle: Raik Mielke

Imke Stremlau: Vom Tanzen zum Rettungsschwimmen

Die 14-Jährige Imke Stremlau besucht das Gymnasium-Grimmen und widmet sich gerne dem Schreiben. Die Grimmerin verbringt einen Großteil ihrer Freizeit mit dem Lesen. Außerdem ist sie in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft tätig. Sie nahm an mehreren Wettkämpfen teil und absolvierte vor einem Jahr das Abzeichen, „Rettungsschwimmer-Bronze“. Noch erfolgreicher war Imke beim Tanzen. Doch der Verein „Top-Dance Grimmen“ löste sich leider auf. Wenn sie nicht gerade schwimmt oder liest, liebt sie es, die stressigen Schultage mit dem Zeichnen ausklingen zu lassen.

Die 14-Jährige Imke Stremlau besucht das Gymnasium-Grimmen und widmet sich gerne dem Schreiben. Quelle: Raik Mielke

Jasmin Ruttloff möchte Grundschullehrerin werden

In ihr zweites Jahr bei der Ostsee-Zeitung geht die 15-jährige Jasmin Ruttloff. Ihr hat das erste Jahr in der Jugendredaktion sehr gut gefallen, sodass die aus Jessin stammende Gymnasiasten ein weiteres Jahr für euch berichten möchte. Jasmin geht in die zehnte Klasse des Gymnasiums in Grimmen. Ihr Hobby ist nicht nur zu Schwimmen, sondern auch Kindern das Schwimmen beizubringen. Aus diesem Grund ist sie in den Sommerferien des Öfteren auf dem Wachturm des Freibades in Kirch Baggendorf anzutreffen. Jasmin ist seit 2012 in der DLRG tätig und sicherte zuletzt auch das Pangea-Festival auf der Halbinsel Pütnitz ab. Durch ihre Tätigkeit in der DLRG mit Kindern zu arbeiten, hat sich der Berufswunsch Grundschullehrerin herauskristallisiert. Die Arbeit mit den Kindern mach ihr nämlich enorm viel Spaß, was auch der Hauptgrund für ihren Berufswunsch war.

Die 15-jährige Jasmin Ruttloff ist zum zweiten Mal im Team der Jugendredaktion. Quelle: Raik Mielke

Nele Rothbarth ist eine passionierte Reiterin

Die Schülerin Nele Rothbarth besucht zurzeit die zehnte Klasse am Gymnasium Grimmen. Seit zwei Jahren reitet sie im Reit -und Fahrverein Elmenhorst. Ihr Interesse an Pferden war schon immer da, sodass sie sich dann zum regelmäßigen Reiten entschieden hat. Auch Nele ist nun das zweite Jahr in der Jugendredaktion. „Das letzte Jahr in diesem Wahlpflichtkurs hat mir sehr viel Spaß mit meinen Klassenkameraden gemacht und ich hatte viele Erlebnisse“, sagt sie. In ihrer Freizeit trifft sich Nele viel und gerne mit ihren Freunden. Ihre Zukunft plant sie mit einem Studium zur Tiermedizin oder dem Polizei -und Kriminalwesen. Neles Wunsch ist es, hier oben in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben und sich eine Familie aufzubauen

Die Schülerin Nele Rothbarth besucht zurzeit die zehnte Klasse am Gymnasium Grimmen. Seit zwei Jahren reitet sie im Reit -und Fahrverein Elmenhorst. Quelle: Raik Mielke

Mit Clara Groth sollte man sich nicht anlegen

Clara Groth ist eine 15- jährige Schülerin des Gymnasiums Grimmen. Sie geht derzeit in die zehnte Klasse und hat sich ebenfalls bereits das zweite Mal für den Wahlpflichtkurs Jugendredaktion entschieden. Grund dafür ist die Teamarbeit innerhalb dieses Kurses, die ihr sehr viel Spaß bereitet hat. In ihrer Freizeit trainiert sie im Grimmener Kampfsportverein. Diesem Hobby geht sie nun schon seit knapp zehn Jahren nach. „Ich freue mich jedes Mal auf das Training, da ich dort sehr viele Freunde habe und durch dieses Hobby auch viele meiner Freunde erst kennengelernt habe. Zudem mag ich den Sport an sich sehr gern. Das Gefühl, wenn ich mich richtig ausgepowert habe, macht mich glücklich“, sagt sie. Clara möchte den Sport im Allgemeinen irgendwann zu ihrem Beruf machen, denn sie möchte Sport- und Sozialkundelehrerin werden. In ihrer restlichen freien Zeit trifft sich Clara viel mit ihren Klassenkameraden und Freunden, wodurch es in ihrem Leben nie langweilig wird.

Auch Clara Groth hat sich bereits das zweite Mal für den Wahlpflichtkurs "Jugendredaktion" entschieden. Grund dafür ist die Teamarbeit innerhalb dieses Kurses, die ihr sehr viel Spaß bereitet. Quelle: Raik Mielke

Florian Krey feuert Hansa bei jedem Heimspiel an

Zum zweiten Mal im Team der OZelot-Lokalredaktion ist Florian Krey. Er besucht die 10. Klasse des Gymnasiums In Grimmen . Als zweite Fremdsprache lernt er spanisch. Seit nunmehr acht Jahren spielt er Handball beim Grimmen Handballsportverein. Seine größte Leidenschaft ist der Drittligist FC Hansa Rostock. Florian Krey besucht alle Heimspiele der Kogge und fiebert immer mit. Nach der Schule möchte er gerne Lehrer werden. Idealerweise würde er sein Studium in der Hansestadt Rostock absolvieren.

Florian Krey ist ein großer Hansa Rostock Fan. In seiner Freizeit spielt er Handball in Grimmen. Quelle: Raik Mielke

Ole Tietz hat eine Leidenschaft für selbst gebastelte Flieger

Ole Tietz ist 15 Jahre alt und besucht die zehnte Klasse des Gymnasiums in Grimmen. Er wohnt in Grimmen. „Hier kennt man sich und die Leute sind stets nett und offen", sagt der Grimmener. „Außerdem ist die Altstadt sehr schön und sehr gut erhalten.“ Ole ist Mitglied im Flugsportclub Stralsund. Einmal in der Woche treffen sich dort die Mitglieder um ihre motorenlose Flieger in die Luft zu befördern und fliegen zu sehen. „Ich hatte schon immer ein sehr großes Interesse an Flugzeugen“, erzählt der Pilot. In seiner Freizeit beschäftigt der Heranwachsende sich auch gerne mit Computern und Technik. „Ich hätte gerne einen Job bei dem ich viel Geld verdiene“, sagt Ole. Er möchte einmal in Stralsund studieren: „Irgendwas in Richtung Wirtschaft wäre toll, aber was genau weiß ich noch nicht.“

Ole Tietz baut gerne Modell-Flugzeuge und lässt diese fliegen. Quelle: Raik Mielke

Lotte Ruthenberg möchte Tierärztin werden

Lotte Ruthenberg ist 15 Jahre und kommt aus Angerode. Sie besucht die zehnte Klasse. In ihrer Freizeit geht sie unter anderem zweimal in der Woche reiten. Außerdem reist sie gerne um die Welt und möchte später unbedingt einmal nach Kanada und Island. Lotte möchte später Tierärztin mit Spezialisierung auf Pferde werden. Darüber hinaus zeichnet sie gerne. Das Leben auf dem Dorf gefällt ihr sehr. „In Angerode bin ich sehr naturbezogen aufgewachsen", sagt sie.

Lotte Ruthenberg möchte Tierärztin werden. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke