Grimmen

Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt Angela Janzen. Die 63-Jährige geht in den wohlverdienten Ruhestand. Am Freitag um 13 Uhr lässt sie das Rollo ihres Presse-Ecks in der Erich-Weinert-Straße im Grimmener Stadtteil Südwest runter. Zum letzten Mal. Für immer. Damit schließt der letzte Zeitungskiosk in der Trebelstadt.

„Es war eine schöne Zeit.“

Zierte 18 Jahre lang die Wand des Presse-Ecks: Der OZ-Artikel über die Eröffnung des Zeitungskiosks im Grimmener Stadtteil Südwest. Quelle: Anja Krüger

„In der Pause zum Kiosk“ titelt die OSTSEE-ZEITUNG am 11. Dezember 2001. Am Tag zuvor hatte die damals 45-Jährige das Presse-Eck eröffnet, versorgte fortan an zwei Standorten die Grimmener und Besucher der Stadt mit Tageszeitungen, Zeitschriften, Romanen, auch Nippes und sogar frischen Hühnereiern. Bis zum Frühjahr 2014, als sie ihren Kiosk in der Bahnhofstraße schließt. Um kürzer zu treten, sich mehr um die Familie kümmern zu können, begründet sie seinerzeit.

Nun verabschiedet sie sich ganz. Mehr als 20 Jahre lang hat die Bartmannshagenerin Presseartikel an die Frau und den Mann gebracht. „Es war eine schöne Zeit“, sagt sie und kämpft unweigerlich mit den Tränen. Nicht das einzige Mal während des Gesprächs. Beinahe bei jedem Kunden, dem sie zum letzten Mal die Rätselzeitschrift oder eine Packung Eier durch die kleine Lucke reicht, atmet sie tief durch. Sie ist gerührt von all den guten Wünschen, die sie erhält. „Das war das Schönste an meiner Zeit im Kiosk: der Kontakt zu den Kunden“, betont Angela Janzen. Deshalb möchte sie es nicht versäumen, sich bei allen zu bedanken, die ihr all die Jahre die Treue gehalten haben.

Fotolaborantin gelernt

Nicht ohne Grund, denn zur gewünschten Zeitung gab es auch immer einen netten Plausch. „Auch für mich hatten die Kunden immer ein offenes Ohr. Und gerade für viele Ältere war es wichtig, mal ein Schwätzchen halten zu können“, so die Zeitschriften-Fachverkäuferin, die einst Fotolaborantin im Grimmener Traditionsfotoatelier Kraehmer lernte und dort insgesamt 18 Jahre gearbeitet hat. „Nach der politischen Wende musste ich dort aufhören, war kurz arbeitslos und habe dann drei Jahre als Postzustellerin gearbeitet“, beschreibt sie ihren beruflichen Werdegang.

Von der OZ bis zum Männermagazin

1995 habe sie schließlich im Zeitungskiosk in der Bahnhofstraße angefangen zu arbeiten, zunächst als Angestellte. „Rund ein Jahr später habe ich den Kiosk dann gekauft“, berichtet Angela Janzen. Jahre später wächst ihr kleines Unternehmen um das Presse-Eck in Südwest. Bis 2014 hat sie Unterstützung von einer Angestellten. Mit der Schließung des Kiosks in der Bahnhofstraße wuppt sie die Arbeit im Presse-Eck bis auf kleine Ausnahmen allein. Von der OSTSEE-ZEITUNG bis zum Männermagazin, von der Rätselzeitschrift bis zum Gartenratgeber: Rund 415 verschiedene Presseartikel hatte Angela Janzen im Angebot. Und was es nicht gab, hat sie organisiert.

Was kommt, ist ungewiss

Am Freitag um 13 Uhr lässt Angela Janzen das letzte Mal, dafür aber für immer, das Rollo runter. Quelle: Anja Krüger

Noch überhaupt nicht organisiert hat sie dagegen ihren Alltag ab 1. Januar. Ab diesem Tag ist sie offiziell Rentnerin. Die Zeit, in der sie morgens um 7 Uhr das Rollo ihres Presse-Ecks öffnet und den Tag bis zum frühen Nachmittag in ihrem Kiosk verbrachte, ist nun vorbei. Wie ihre Zukunft aussieht, darüber habe sie sich noch keine Gedanken machen können. „Dafür war noch keine Zeit“, sagt sie und lacht. Denn auch ohne Plan freue sie sich auf die Zeit nach einem erfüllten Arbeitsleben.

Zeit für die Familie

Mehr Zeit für ihr Hobby, Dekoratives für Haus und Hof zu basteln, erhofft sie sich. Und auch für ein gutes Buch. Und für die Familie – für die Kinder und Enkelkinder, immerhin fünf im Alter zwischen einem und zwölf Jahren. Nur einen festen Plan habe sie: „Ab Januar gehe ich wieder zur Aquafitness“, erzählt sie. „Langeweile kommt also sicher nicht auf“, ist Angela Janzen überzeugt, die sich an dieser Stelle auch bei ihren Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit bedanken möchte.

Mehr aus der Region lesen Sie hier.

Von Anja Krüger