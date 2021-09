Vorpommern

Im zweiten Jahrtausend vor Christi Geburt, genauer gesagt zwischen 1300 und 1250 vor Christus, tobte eine mörderische Auseinandersetzung im Tollensetal. Offenbar ging es um die Kontrolle um eine hier nachweisbare Furt durch den Fluss. Am Anfang stand 1996 der Fund eines ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers. Es folgten Ausgrabungen im Rahmen größerer Projekte und Kooperationen. Das gefundene Material veränderte das Bild von der als friedlich geltenden Bronzezeit nachhaltig und ist von überregionaler Bedeutung. Denn den Archäologen gelang hier der Nachweis des ersten prähistorischen Schlachtfelds in Europa.

Bislang wurden mehr als 12.000 menschliche Knochen im Tollensetal geborgen. Gesichert ist inzwischen, dass hier mehr als 140 junge Männer starben. Durch Isotopenanalysen wurde nachgewiesen, dass einige der Kämpfer aus dem südlicheren Mitteleuropa stammten. Die Knochen weisen vielfältige Verletzungen durch Waffen auf. So steckten Pfeilspitzen in Schädeln. Nach Schätzungen kämpften nördlich von Altentreptow mehrere Tausend Männer.

Aber war es tatsächlich die erste Schlacht auf europäischem Boden, die da an einem Übergang über die Tollense stattfand? In einer Vortragsreihe anlässlich der Sonderausstellung „Blutiges Gold“ im Pommerschen Landesmuseum argumentierte Detlef Jantzen, der Landesarchäologe von Mecklenburg-Vorpommern dafür, dass es sich nicht um eine Schlacht, sondern um einen Überfall auf eine Handelskarawane gehandelt habe. Eine kleine Gruppe habe wahrscheinlich eine größere besiegt. Berufskrieger hätten im Tollendetal nicht gekämpft, schätzt Jantzen ein.

Keine Handelsgüter entdeckt

Der Greifswalder Unterwasserarchäologe und Historiker Joachim Krüger sieht das anders und verweist auf verheilte Verletzungen an den Knochen. Das belege, dass Männer mit Kampferfahrungen am Konflikt beteiligt waren. Prof. Thomas Terberger, der ebenfalls an den Untersuchungen beteiligt war, neigt zur Auffassung von Krüger. „Es handelte sich eher um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen als um einen Überfall“, sagt er. Dass es dabei um Kontrolle über den Handel ging, sei sehr plausibel.

„Aber in dem spektakulären Fundmaterial gab es bisher keine der in der Bronzezeit üblichen Handelswaren“, argumentiert Terberger. Solche Handelswaren könnten zum Beispiel Rohstoffe wie Kupfer- oder Zinnbarren sein. Solche Funde kenne man aus dem Mittelmeerraum und in Fragmenten auch aus Bayern. „Was bisher im Tollensetal gefunden wurde, gehört eher zu den persönlichen Ausstattungsgegenständen“, erläutert Terberger. Dazu gehören Bronzefragmente, die als eine frühe Form einer Währung gedeutet werden. Dass weiterer Forschungsbedarf bestehe, sei jedenfalls offenkundig.

Von Eckhard Oberdörfer