Wittenhagen/ Süderholz

Schluss mit Blinke-Terror: Die Windparks nahe Glashagen und Kandelin sollen die roten Blinklichter der Windräder in den Nachtstunden ruhen lassen. Nach Beschwerden von Einwohnern, Gemeindevertretersitzungen und langer Wartezeit zwischen Gutachten und Anträgen gehen nun die Lichter des Nachts aus.

„Als einer der ersten Windparks mit einer transponderbasierten BNK in Mecklenburg-Vorpommern wechselt der Windpark in der Gemeinde Wittenhagen von einer durchgängigen nächtlichen Flugbefeuerung zu einem Leuchten nur noch bei Bedarf“, berichtet Tobias Bölke, Geschäftsführer von WIND-projekt. Alle sechs Anlagen im Gebiet vor Glashagen neben der Bundesstraße 194 sollen nun ruhen und den umliegenden Einwohnern, die Dunkelheit der Nacht zurückbringen.

„Das erste Projekt ist immer anspruchsvoll und der Teufel steckt im Detail. Unser Versprechen gegenüber der Gemeinde, zügig das Licht abzustellen, wird hiermit erfüllt“, so Bölke weiter. Außer bei Annäherung eines Flugverkehrsmittels sollen die roten Signallichter jetzt von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang erlöschen.

Nur bei nahenden Flugzeugen oder Helikoptern gehen die Lampen an

Und das mithilfe der Transpondertechnik: „Jedes Flugverkehrsmittel muss mit einem Transponder ausgestattet sein, um im Zuge der Luftraumüberwachung ortbar zu sein. Ein transponderbasiertes BNK System nutzt diesen Umstand und greift Signale in der Nähe des Windparks auf, um dann bei Bedarf die Hindernisbefeuerung anzuschalten“, erklärt Dr. Katja Rummelhagen, Projektplanerin der Wind-Projekt GmbH.

Nur dann sollen demnach die roten Lichter aufleuchten. „Ansonsten bleibt es dunkel im Windpark. So werden minimale Einschaltzeiten der Nachtkennzeichnung sichergestellt und unnötige Lichtverschmutzung vermieden“, so Rummelhagen weiter.

In den nächsten Wochen werde das an den Windenergieanlagen installierte BNK-System noch einigen Tests unterzogen. Der Abschluss des Probebetriebs soll in Kürze vorbereitet werden, sodass das langjährige Problem für die Einwohner gelöst werden kann.

Auch in Kandelin und Schmietkow soll die Dunkelheit nicht durchbrochen werden

Nur noch zwei Windkraftanlagen übrig - zwischen Kandelin und Poggendorf wird es bereits dunkler. Quelle: Christin Assmann

Bei der letzten Bauausschuss-Sitzung der Gemeinde Süderholz im Dezember 2021 wurde bereits auf die finale Genehmigung gewartet. Nachdem das standortspezifische Gutachten erstellt wurde, musste die Luftfahrtbehörde die Bewilligung erteilen. Dabei wurde geprüft, ob der betroffene Standort des Windparks bei Kandelin zulässig ist, um dort das Licht auszuschalten.

„Die Genehmigung wurde nun erteilt und die Nachtabschaltung wurde in Gang gesetzt“, erklärt Ute Heitmann, zuständige Mitarbeiterin für Planung der EEN. Fünf von sieben Anlagen im Bereich Kandelin blinken nun nicht mehr in den Nachtstunden rot auf. „Die restlichen Anlagen werden folgen, es müssen noch Kinderkrankheiten ausgemerzt werden. Aber daran wird bereits gearbeitet“, so Heitmann weiter.

Von Anfang an bestand das Problem und konnte nicht so schnell behoben werden, wie von den Anwohnern gewünscht. „Es gab verschiedene Faktoren und Hindernisse, die die Verzögerung der Umsetzung beeinflussten“, weiß Heitmann und nimmt Bezug auf: „Das standortbezogene Gutachten kann nur von drei Anbietern in Deutschland erstellt werden. Das hat Zeit gekostet. Im Anschluss ging es schneller als gedacht.“ Die Anlagen in dem Umfeld sollen nun mit der erforderlichen Hardware ausgerüstet worden sein und jetzt über Nacht nicht aufblinken.

Von Christin Assmann